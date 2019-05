Stiri pe aceeasi tema

- Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Brasov au dispus, la data de 6 mai 2019, punerea in miscare a actiunii penale fata de inculpatul Camarzan Dan Cristian sub aspectul comiterii infractiunilor de "omor" in forma violentei in familie. La aceeasi data, inculpatul a fost retinut preventiv,…

- Crima infioratoare in Panama, acolo unde un tanar in varsta de 24 de ani și-a omorat cu sange rece bunica, mama și surioara in varsta de 4 ani. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo Crima a avut loc duminica in localitatea El Tecal. Tanarul era singur cu bunica lui in momentul in care a…

- Un barbat, din Brașov, a ajuns in arest, la finalul saptamanii trecute, pentru trafic de droguri de risc si trafic international de droguri de risc , dupa ce a fost depistat ca a introdus in țara, cannabis. Suspectul este acuzat de procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate…