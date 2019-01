Stiri pe aceeasi tema

- Administratorul adapostului de la Prejmer, județul Bașov, unde au fost gasite mai multe cadavre de caini, a fost identificat, duminica seara, de polițiștii brașoveni, care l-au dus la audieri, transmite corespondentul MEDIAFAX.Vezi și: Decizie a Politiei in cazul barbatului care a intrat cu…

- Imagini de groaza descoperite intr-o casa din Prejmer, județul Brașov: zeci de schelete și cadavre de caini și aproape 20 in agonie. Proprietarul pretindea ca are un adapost pentru maidanezi și primise sponsorizari din țara și strainatate.

- Accident duminica noapte, in jurul orei 23.00, pe DN11, intre Brașov și Prejmer. Doua mașini au fost avariate dupa ce au lovit un urs. Din fericire, nu au fost victime omenești, dar animalul a sfarșit tragic. „Duminica noapte, in jurul orei 23.20, un cetațean italian, in varsta de 37 de ani, pe drumul…