- Magazinul online de fashion All Boutique, lansat in octombrie 2013 de catre Catalina Brinza, din pasiunea pentru moda si din dorinta de a aduce pe piata produse locale, a ajuns anul trecut la afaceri de 220.000 de lei, in crestere cu circa 17% fata de 2016.

- Buzaul are din acest an un festival internațional dedicat reginei legumelor, tomata, la care producatori din toata țara și strainatate fac schimb de experiența și de produse. Scopul autoritaților este de a salva tomatel vechi romanești și de a aduce in țara varietați din strainatate. O suta de legumicultori…

- Ministerul Agriculturii vizeaza acordarea unui sprijin de 7 milioane lei (1,5 milioane euro) pentru ca firmele din sectorul vitivinicol sa isi promoveze vinurile romanesti in strainatate, arata un proiect de Hotarare privind instituirea unei scheme de ajutor de minimis pentru masura de promovare a vinurilor,…

- Intreprinderile din Republica Moldova, alaturi de cele romanesti, ar putea sa se lanseze, in comun, pe piete de desfacere mai mari, precum cele din China sau Japonia. Aceasta va permite participarea agentilor economici din Moldova si Romania la misiuni economice, targuri internationale si intalniri…

- Un proiect dezvoltat de Hidroelectrica a fost blocat de instanța la cererea a doua organizații care lupta pentru protecția mediului și a raftingului pe Jiu. Investițiile erau aproape finalizate la decizia instanței. In același timp, in Defileul Jiului continua defrișarile, lucru care, se pare, scapa…

- Brandul auto Dacia ramane cel mai valoros brand romanesc in 2017 si de altfel singurul care depaseste un miliard de euro, in timp ce brandurile noi, create de antreprenori si firme private in ultimii 29 de ani, genereaza 2 miliarde de euro in valoare...

- Teraplast a aplicat in 2017 pentru un ajutor de stat in valoare de 13 milioane de euro, dar a fost refuzata in favoarea unei multinationale, insa va aplica si anul acesta pentru un ajutor de stat in valoare de 4 sau 5 milioane de euro, a declarat, Dorel Goia, presedintele Consiliului de Administratie…