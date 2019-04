Brandurile experimenteaza campanii Game of Thrones: Orange, Oreo sau Mountain Dew

Stiri pe aceeasi tema

- GAME OF THRONES // Hafþor Julius Bjornsson, starul din Game of Thrones, actor care il interpreteaza pe Gregor Clegane / „The Mountain", a reușit sa repete, pentru a 5-a oara, o performanța de excepție. Islandezul de 2.05 metri a devenit din nou „cel mai puternic om din Europa". ...

- Show de zile mari la faimosul havuz Bellagio din orașul american Las Vegas. Fanii ”Game of Thrones” au urmarit un spectacol grandios cu muzica, coregrafie acvatica și lumini. Evenimentul a avut loc cu doua saptamani inainte de lansarea ultimului sezon al serialului televizat.

- Orange Romania ofera un bonus de internet de 5G, valabil pana in 30 aprilie 2019, clientilor care au fost afectati, miercuri, de o avarie la reteaua de fibra optica a companiei. Reteaua de telefonie mobila a Orange Romania a intampinat probleme, miercuri dupa-amiaza, timp de cateva ore, din cauza sectionarii…

- Incidentul s-a petrecut pe reteaua de socializare online Reddit. Acolo, un utilizator cunoscut sub pseudonimul "TheRealFikiDoctor" a sustinut ca are o descriere completa a primului episod din cel de-al optulea sezon al serialului. Vestea s-a raspandit rapid in mediul online, declansand reactii negative…

- 31 de femei au fost, sambata, beneficiarele investigarii gratuite prin testul Babes Papanicolau, in cadrul campaniei de "Preventie si depistare a cancerului de col uterin", derulata de catre voluntarii Paraclisului Catedralei Mantuirii Neamului impreuna cu un grup de medici si asistente medicale, de…

- Trailerul pentru ultimul sezon „Game of Thrones“ a fost in sfarsit lansat! Montajul ofera o prima impresie despre ceea ce se preconizeaza a fi cea mai mare scena de lupta din istoria televiziunii.

- Numarul 3 WTA a inceput timid colaborarea cu antrenorul belgian Thierry van Cleemput, 50 de ani. La Doha, Simona Halep, 28 de ani, i-a permis tehnicianului doar sa-i observe jocul, din loja in care se aflau și ceilalți trei membri ai staff-ului, eventual sa-i aplaude loviturile. Sportiva n-a solicitat,…

- Clienții potențiali ai eMAG sunt vizați, in aceasta perioada, de o campanie de tip „scam”, avertizeaza Centrul Național de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO), intr-un mesaj postat pe Facebook. Exista doua astfel de tipuri de campanii inșelatoare, care incearca sa ii convinga pe…