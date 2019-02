Brandul romanesc care vinde incaltaminte de 28 milioane euro pe o piata dominata de retaileri straini

Stiri pe aceeasi tema

- Un nou operator de salubritate isi face loc pe piata colectarii si transportului de deseuri din Alba. Concernul german RER-RWE a obtinut, prin intermediul unei asocieri de firme in care este actionar la Oradea si Timisoara, un contract si are cea mai buna oferta intr-o alta licitatie cu valoare mare.

- ♦ Pe piata locala de electrocasnice, Arctic este lider, cu o cota de piata de 40% ♦ Turcii de la Arcelik, care detin compania, au 2.800 de salariati in Dambovita, fiind astfel unul dintre marii angajatori locali.

Ministerul de Finante a imprumutat astazi 1,1 miliarde lei de la banci in doua emisiuni de titluri de stat in valoare…

Grupul ceh Zentiva lanseaza o oferta publica de prelure obligatorie pentru 6,7% din Zentiva Bucuresti, pentru a prelua integral controlul producatorului roman de medicamente, oferind 105 mil.lei.

- Piata locala de moda, evaluata la circa 15 mld. lei anual, a devenit tot mai atragatoare pentru jucatorii cu preturi mici precum Pepco (Polonia), Kik (Germania) si Miniso (Japonia). Cei doi din urma au intrat in Romania in 2018, dupa ce Pepco deja ajunsese la peste 200 de magazine in toata tara.

- Romania a ramas o piata imobiliara atractiva pentru investitorii noi sau deja prezenti in regiunea Europei Centrale si de Est (ECE), alimentata de puterea de cumparare in crestere si dominata de sectoarele de retail si spatii de birouri, se arata in Barometrul KPMG privind Creditarea Imobiliara, remis…

- Pentru a deveni brand, un produs trebuie sa treaca testul timpului. Romania nu a dus lipsa de marci celebre, dar putine au facut fata trecerii din comunism in capitalism si au fost sufocate de piata concurentiala. Cele mai cunoscute au supravietuit insa, iar astazi reprezinta branduri definitorii in…