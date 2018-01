Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce negocierile cu cultivatori de sfecla de zahar din județele Bihor, Satu Mare, Arad și Timiș au eșuat, fabrica de zahar Diamant din Oradea se va inchide din primavara acestui an. Masura a fost anunțata de catre conducerea companiei germane Pfeifer&Langen, care deține unitatea. „Nu ne-am ințeles…

- Angajați ai CNAIR care renovau un apartament din sectorul 4. Mai multi angajati ai Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) au fost surprinsi in timp ce participau la renovarea unui apartament din sectorul 4 din Capitala. Imbracati cu hainele de serviciu, care poarta emblema…

- Strazile din Stei au o forma unica in tara. Sunt foarte lungi si paralele. Se spune ca Steiul a fost proiectat la Moscova. Parte a patrimoniului totalitar sovietic sunt elementele arhitectonice ale Casei de Cultura Miron Pompiliu imprumutate de la Teatrul Balsoi si elemente din Palatul Administrativ,…

- Actionarii Nuclearelectrica (SNN), singurul producator de energie nucleara din Romania, vor discuta la urmatoarea adunare generala, la finele lunii ianuarie, recalcularea indemnizatiilor administratorilor si ale directorilor in vederea mentinerii valorii nete, dupa transferul platii contributiilor…

- Gigantul francez Lactalis, liderul pietei locale de lactate dupa ce a cumparat in ultimul deceniu trei jucatori majori - La Dorna, Albalact si Covalact -, inchide incepand cu luna ianuarie fabrica din Kogalniceanu, potrivit surselor din piata, citate de Ziarul Financiar. Activitatea va fi mutata…

- Bosch se extinde cu o noua fabrica in zona Ardealului Grupul Bosch planuiește o noua investitie ce presupune construirea unei fabrici de masini de spalat in Simeria, localitate aflata la 3 km de autostrada Sibiu-Arad si un important nod feroviar al Romaniei. Reprezentantii companiei germane BSH…

- Angajatorii din Uniunea Europeana, inclusiv Romania, care apeleaza la lucratorii casnici, lucratorii angajati marginal cu fractiune de norma sau lucratorii cu contracte de foarte scurta durata vor fi nevoiti sa respecte o serie de norme privind informarea acestora, potrivit unei propuneri de directiva…

- Casele de pariuri pe tricourile echipelor din Liga 1 devin deja un fenomen la ordinea zilei. Acum este randul celor de la ACS Poli sa fie sponsorizati de o astfel de firma. Winner, o casa de pariuri care se afla la primul contract cu un club de fotbal de la nivelul primului esalon, a ales sa isi…

- La mijlocul anilor ’70 s-a ridicat la Gherla cea mai moderna fabrica de sticlarie din Romania. Cateva mii de muncitori roiau 24 de ore din 24 printre cuptoare, pentru cele mai mari salarii din oraș. Fabrica s-a construit in 1975, iar in paralel s-au perfecționat angajații, intr-un domeniu cu totul nou…

- Optimile Cupei Romaniei la handbal masculin 2017. CSM București – HC Odorhei, meciul zilei din aceasta faza a competiției. Programul optimilor (6-8 decembrie)a 6 decembrie Ora 14.00 Poli Timisoara – CSU Suceava Ora 17.00 CSM Bucuresti – HC Odorhei Ora 18.00 HC Dobrogea Sud Constanta – Poli Iași Ora…

- Vesti bune pentru romanii care sunt in cautarea unui loc de munca. O mare firma internaționala a decis sa revina in Romania si sa faca investitii masive. Chiar daca decizia Guvernului de a trece contributiile de la angajator la angajat face ca sistemul sa fie nesigur, marile firme continua sa investeasca…

- Moment inedit la festivitațile organizate de 1 decembrie in Oradea, unde un militar și-a cerut iubita in casatorie la parada de Ziua Naționala. Copleșita de emoții, tanara a izbucnit in lacrimi. Pentru militarul Adrian Pal, festivitațile organizate in centrul Oradei de Ziua Naționala a Romaniei au fost…

- Zeci de croitorese lucreaza zilnic inca din septembrie cu materiale din trei culori: rosu, galben si albastru. Fac steaguri pentru Ziua Nationala a Romaniei. De aici, drapelul tricolor pleaca spre magazine, dar si spre autoritati locale si centrale. ”Avem comenzi pentru zeci de mii de steaguri…

- Grupul Saint-Gobain in Romania anunța redeschiderea liniei de producție de vata minerala din fibra de sticla la fabrica Isover din Ploiești. Producția este estimata a se relua in iulie 2018, dupa reconstrucția cuptorului și multe alte imbunatațiri tehnologice. 50 de noi locuri de munca directe vor fi…

- Cele mai multe firme straine care au venit in Romania, multinationalele, si-au facut fabrici in zona de vest a tarii, mai aproape de infrastructura rutiera a Uniunii Europene, ceea ce a facut sa creasca somajul din Moldova si sudul tarii, a afirmat recent ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu.

- Elita Cavalerilor Templieri a transmis, din generatie in generatie, invataturi care se dovedesc a fi aplicabile si valabile si astazi. In „Credinta templiera – Porunci pentru cel care urmeaza a fi cavaler”, unul dintre indemnuri suna asa: „Dar mai presus de toate:/Sa sari, ca ars, navalnic,…

- Grupul danez Rockwool va investi aproximativ 50 de milioane de euro ȋntr-o fabrica de vata minerala bazaltica ce va crea in jur de 150 de locuri de munca direct si alte 300 in mod indirect, pentru servicii si logistica.

- Producatorul de motounelte Viking, care face parte din portofoliul gru­pului german Stihl, va renunta trep­tat la brandul Viking în perioada urma­toare, toate produsele urmând sa fie trecute sub brandul Stihl, dupa ce pro­ducatorii au constatat ca moto­uneltele sub…

- Decesul Stelei Popescu a socat toata Romania. Doamna teatrului de revista din tara naostra a trecut in lumea ingerilor si a lasat in urma ei multa durere si lacrimi. Ștefan Banica Junior a vorbit despre moartea marii actrițe Stela Popescu. Artistul este in stare de șoc si profund indurerat de dispariția…

- "In cadrul tranzactiei, BT dobandeste si participatii in capitalul social al societatilor din Grupul Eurobank din Romania, respectiv ERB Retail Services IFN SA si ERB Leasing IFN SA", arata un comunicat al bancii. Oficialii bancii spun ca atat Banca Transilvania cat si Bancpost vor actiona ca entitati…

- Grupul ROCKWOOL investeste aproximativ 50 de milioane de euro ȋntr-o fabrica de vata minerala bazaltica ce va crea in jur de 150 de locuri de munca direct și alte 300 in mod indirect, pentru servicii și logistica. Noua unitate de producție va fi amplasata pe un teren de aproximativ 30 de hectare…

- Brandul de magazine de fashion Levi’s din Statele Unite a ajuns la zece unitati pe piata din Romania, toate fiind detinute de compania Aridon Moldova, care detine master franciza pe plan local.

- Articolul VII din OUG nr. 82/2017 introduce o serie de derogari de la Legea nr. 62/2011 a dialogului social prin care li se impune IMM-urilor sub 21 de salariati sa inceapa negocierile sociale colective, semnaleaza Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Milocii din Romania – CNIPMMR.…

- Nemtii de la Rheinmetall sunt interesati de fabrica de armament Arsenal, de la Resita, aflata acum in conservare. Informatia a furnizata de catre primarul Ioan Popa, care sustine ca a avut o discutie Martin Rill, reprezentantul companie pentru Romania.

- Ambasadorul SUA, E.S. Hans Klemm, a vizitat joia trecuta Oradea pentru a doua oara in cei doi ani ai mandatului, prilej cu care a acordat un interviu exclusiv BIHOREANULUI.Din raspunsurile date unor intrebari dincolo de marginile protocolare, cititorii pot intelege de ce SUA pledeaza neincetat pentru…

- In Polivalenta focșaneana, obișnuitul antrenament al handbaliștilor seniori ai CSM Focșani 2007. La poarta din stanga, Mihaița Miroiu și colegii repeta și repeta scheme de joc, așa cum o fac mereu indrumați, dirijați și corectați de profesorii Viorel Ciubotaru și Bogdan Voica. La poarta din dreapta,…

- Romania arata ca o tara rupta in doua. Intr-o parte sunt locuri de munca, dar nu se mai gasesc muncitori, iar in cealalta parte nu sunt locuri de munca si sunt multi someri. Suprapuse...

- Harta Daciei din 1542, realizata de Honterus Cea mai veche harta care descrie partial actualul teritoriu al Romaniei a fost publicata la Brasov, in anul 1542, si este opera lui Johannes Honterus. Zece ani mai devreme, acelasi autor a realizat la Basel prima reprezentare a Transilvaniei. Johannes Honterus,…

- Adient TRIM Ploiesti, a doua cea mai mare fabrica detinuta de companie in Romania, are in prezent peste 1900 de angajati, continua angajarile si cauta inca 150 de tapiteri, pentru a tine pasul cu cererea in crestere a pietei auto.

- Subsemnatul Radu Moraru, in calitate de Cetatean al Romaniei si protejat de Constitutia Romaniei, cer public Uniunii Nationale a Barourilor din Romania si Baroului Bucuresti, retragerea licentei de avocat pentru Aura Speranta Ungureanu. Subsemnatul, Cetatean al Romaniei, in calitate de proprietar-actionar…

- Brandul detinut de Hilton deschide la Iasi al doilea hotel din Romania, primul fiind deschis la Cluj. Hampton by Hilton de pe strada Anastasie Panu nr. 26 are 15 etaje, 117 camere, Wi-Fi gratuit, un centru de conferinte si o sala de fitness cu acces non-stop. Desi reprezentantii au anuntat oficial deschiderea…

- Romania va achizitiona elicoptere Airbus H215 produse in fabrica de la Ghimbav inaugurata de compania franceza in urma cu un an, scrie Hotnews. Anuntul a fost facut de catre Ministrul Apararii Mihai Fifor care nu a precizat cate elicoptere vor ...

- Noua fabrica de 22.000 m2 din Bolintin, la 20 km vest de București, va fi echipata cu o mașina de carton ondulat de mare viteza marca Fosber, cu o lațime de 2,8 m, precum și cu mai multe mașini de prelucrare in mai multe culori și tipuri de cutii pentru a furniza soluții de ambalare de inalta calitate…

- Liderul global in domeniul tehnologiilor de transmitere a puterii, compania canadiana Litens a inaugurat noua fabrica de producție din Romania. Aceasta e localizata langa Timișoara, in comuna Giarmata și are, momentan, 10 angajați. Pana in 2019 aici vor fi inființate 250 de noi locuri de munca.

- ADVERTORIAL. Compania Swoboda a aniversat cinci ani de activitate in Romania, momentul fiind sarbatorit si prin inaugurarea noului sediu si a fabricii din Timișoara. 500 de angajati vor lucra in cadrul unitatii care functioneaza langa Aeroportul Timisoara.

- Pretul proprietatilor rezidentiale din Romania a crescut cu 9,2% fata de aceeasi perioada a anului trecut, potrivit unui anunt facut luni de Eurobank Property Services S.A. (EPS), o subsidiara a grupului Eurobank (care detine la noi Bancpostul). Sase din cele opt regiuni ale Romaniei si-au continuat…

- Allview, brandul autohton numarul unu de smartphone-uri și tablete prezent pe piața din Romania, lanseaza astazi Allview P9 Energy S, un terminal care aduce imbunatațiri gamei Energy prin combinația surprinzatoare intre camera frontala de 13 MP, dedicata selfie-urilor, și bateria de 5000 mAh ce asigura…

- Prezent la Oradea, cu ocazia lansarii ultimei sale carti, "Justitie si valori", fostul ministru de Externe, Andrei Marga, a avut o serie de declarații explozive. "DNA nu ar trebui sa existe", a declarat fostul demnitar, care acuza parchetul anticoruptie de amestec in guvernarea tarii. Marga a vorbit…