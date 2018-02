Brandul de telefoane mobile Energizer s-a lansat pe piata romanasca. Cel mai scump model este aproape 2.000 de lei si are baterie de 5.000 mAh

Stiri pe aceeasi tema

- Avenir Telecom, unul dintre cei mai mari distribuitori de telefoane, accesorii si servicii de telecomunicatii, a lansat pe piata locala o serie de telefoane cu care spera sa intre in top zece producatori.

- Compania de consultanța EY Romania a publicat marți o analiza despre problematica impozitarii cripto-monedelor, sub semnatura lui Alex Milcev, Partener, Lider al departamentului de Asistența Fiscala. Textul este reprodus fara modificari: Bitcoin, cripto-monede. Pentru unii un hobby, pentru mulți inca…

- Cu date care arata ca numarul device-urilor conectate prin ”Internet of Things” (IoT) va crește de la 2,5 mld. în 2017, la 5,4 mld. în 2020[1], apropierea dintre domeniul de securitate și cel de telecomunicații devine una naturala. Toate companiile tind spre centralizarea…

- Șefii agențiilor americane de securitate recomanda cetațenilor americani sa nu mai foloseasca smartphone-uri Huawei și ZTE de teama ca vor fi spionați, potrivit CNBC . In total, șefii a șase servicii de spionaj au facut aceasta recomandare, inclusiv cei ai FBI, CIA și NSA. Aceștia au depus marturie…

- Valoria, companie ce ofera servicii de training, consultanta si executive coaching își extinde gama de servicii pe segmentul studiilor de piața. Cu o experiența cumulata de zeci de ani în cercetarea aprofundata a pieței din România, echipa de profesioniști Valoria a lansat studii…

- Point Pick-up(PPUP), una din cele mai puternice platforme digitale de curierat din Statele Unite ale Americii, analizeaza piața romaneasca din perspectiva oportunitații de business. Platforma digitala pentru noul serviciu, similar celui oferit de Uber, a fost realizata de agenția de consultanța in comunicare…

- Apple a popularizat protectia pentru ecran din sticla de pe smartphone-uri, in timp ce alti producatori au inceput in ultimii ani sa cocheteze cu materiale mai rezistente, precum safirul. Se pare insa ca in viitorul nu foarte indepartat, am putea sa beneficiem de smartphone-uri cu protectie pentru ecran…

- In urma mai multor plangeri din partea utilizatorilor de iPhone 7 care au avut probleme cu semnalul, Apple a anuntat ca va repara modelele afectate de bug-ul „No Service” complet gratuit, chiar daca acestea nu mai sunt in garantie. Este vorba despre unitati ale telefonului fabricate intre septembrie…

- Compania aeriana Blue Air, controlata de antreprenori locali, va renunta incepand cu 17 februarie la zborurile pe ruta Timisoara-Iasi-Cluj, conform unui anunt al companiei. „Din cauza frictiunilor create de catre Aeroportul International Traian Vuia din Timisoara suntem nevoiti sa va informam asupra…

- Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care compania japoneza Yusen Logistics preia Keswick European Holdings Limited si Tibbett Logistics SRL, doi jucatori din sectorul de logistica. Keswick European Holdings Limited are ca obiect principal si secundar de activitate este sa actioneze…

- Piata locala de accesorii pentru telefoane mobile a depasit 10 milioane de unitati, in 2017, cele mai cumparate produse din aceasta categorie fiind carcasele, husele, foliile de protectie si husele din categoria fashion, arata o estimare realizata de unul dintre distribuitorii de telefoane, accesorii…

- Piata de accesorii pentru telefoane mobile va creste in acest an cu cel putin 10%, ca volum, fata de anul trecut, in principal ca urmare a cresterii vanzarilor de smartphone-uri, a declarat, pentru News.ro, directorul operational al grupului francez Avenir Telecom, Costin Soare. Piata romaneasca…

- 10 milioane de telefoane și accesorii mobile, cumparate in Romania in 2017 Piata locala de accesorii pentru telefoane mobile a depasit anul trecut 10 milioane de unitati, potrivit estimarii Avenir Telecom, unul dintre cei mai mari distribuitori de telefoane din Romania. Estimarea ia în calcul…

- Grabit de avansul pietei e-commerce din Romania, retailerul de materiale de constructii si gradinarit Hornbach si-a lansat deja magazinul online la noi in tara, desi compania anunta aceasta platforma abia in prima jumatate a anului.

- iPhone X este cel mai scump telefon de „serie” de pe piata si totodata un telefon care a fost destul de greu de gasit in magazine la sfarsitul anului 2017 din cauza cererii din partea utilizatorilor care depasea capabilitatea de productie a fabricilor Apple. Se pare insa ca iPhone X ar putea sa nu fie…

- Rock Star Construct, sub care opereaza brandul Piatra Online, a incheiat 2017 cu afaceri de 24 mil. lei (aprox. 5,3 mil. euro) in crestere cu peste 7% fata de 2016, pentru anul in curs planurile companiei vizeaza continuarea investitiilor in dezvoltare precum si consolidarea brandului. „In…

- Compania farmaceutica franceza Sanofi a confirmat luni achizitionarea rivalei americane Bioverativ cu suma de 11,6 miliarde de dolari, intr-o tranzactie care va majora castigurile Sanofi si va intari prezenta sa in domeniul tratamentului bolilor rare, transmite Reuters, preluata de Agerpres. Sanofi…

- Studiile avertizau, la sfarsitul anului trecut, ca industria romaneasca de IT risca sa se prabuseasca "intocmai ca industria metalurgica", daca statul nu ia masuri. Cu toate acestea, nu toti jucatorii din piata sunt de aceeasi parere.Andu Morie, CEO al Adonis Software, unul dintre jucatorii…

- Vivo a prezentat la CES 2018 noul sau dispozitiv cu senzor de amprenta in display, insa nu a oferit niciun detaliu concret despre hardware-ul intern al acestuia. Din fericire, telefonul este intr-o forma aproape finala si a fost predat comisiei TENAA din China pentru aprobare in vederea comercializarii…

- Compania de cablu RCS&RDS, lider al pietei de servicii de televiziune si internet fix din Romania, va lansa servicii de telefonie mobila si pe piata din Ungaria in luna iunie sub brandul Digi, dupa mai multe amanari, scrie cotidianul de business Vilaggazdasag. Serviciile, care ar fi trebuit…

- Grupul auto german Volkswagen a anuntat duminica, la Salonul auto de la Detroit, ca divizia sa principala VW a vandut in 2017 un numar record de 6,23 milioane de vehicule, cu 4,2% mai mult decat in 2016, in conditiile in care cererea crescuta de modele VW in China si cele doua Americi a devansat declinul…

- Elevii: Daca ni se iau telefoanele, nu mai putem filma abuzurile Prin obligarea elevilor de a renunta la telefoanele mobile in timpul orelor, acestia nu vor mai putea filma daca un cadru didactic face un abuz, spune presedintele Asociatiei Elevilor din Constanta (AEC), Constantin Alexandru Manda. Presedintele…

- Elevii nu vor mai avea acces la telefoanele mobile pe durata cursurilor. In plus, aparatele trebuie depozitate in locuri special amenajate si setate pe modul silentios, astfel incat sa nu deranjeze ora, scrie Romania TV.Efectuarea serviciului pe scoala de catre elevi, folosirea notelor ca mijloc de…

- Incepand cu data de 31 decembrie 2017, TeraPlast SA a preluat activitatea Politub, unul dintre cei mai importanți jucatori pe piața țevilor de apa și gaz din Romania. Prețul acestei preluari a fost de 21,8 milioane de lei. Bugetul tranzacției este cuprins in planul de investiții TeraPlast, majorat prin…

- ¬Bitdefender, cel mai mare producator autohton de software, prezinta la targul de tehnologie Consumer Electronics Show din Las Vegas noile functionalitati ale celei de-a doua generatii a Bitdefender BOX, dispozitivul de securitate produs la Satu Mare care protejeaza gadgeturile inteligente conectate…

- In urma mai multor studii, specialiștii fac un avertisment extrem de dur asupra persoanelor care folosesc telefonul mobil in permanenta, informeaza exquis.ro. Aceste persoane sunt predispuse la o boala extrem de grava, de care se poate scapa doar prin renunțarea la vorbitul excesiv la telefon. …

- "In conformitate cu documentul publicat de ANRE ce a insotit propunerea de emitere a Ordinului ANRE nr. 122/2017, majorarea tarifului reglementat pentru servicii de sistem conduce la o crestere de circa 0,6% in pretul final al energiei electrice livrate consumatorului casnic", arata un comunicat…

- Consiliul Concurentei a declansat o investigatie privind un posibil abuz de pozitie dominanta de catre Dante International SA pe piata serviciilor de intermediere prin platformele online din Romania, se arata intr-un comunicat de presa. Dante International este o companie specializata in comertul cu…

- Pentru a nu mai folosi telefonul mobil in timpul orelor, elevii vor avea, cel mai probabil, dulapuri incuiate, in care sa il lase atunci cand ajung la scoala. Vizati de aceasta masura sunt doar elevii de pana la 15 ani. Se vor face si exceptii, in situatii de urgenta sau daca elevii au nevoie de telefon…

- Grupul KMG International are ca obiectiv, in urmatorii 4 ani, atingerea unei cote de piața de 25% in Romania și de 12% in Bulgaria, a declarat prim-vicepresedintele operațional Catalin Dumitru. Compania a facut publice o serie de date despre business-ul din regiune, cu ocazia aniversarii a 15 ani de…

- Reteaua Silver Decor cuprinde 16 locatii in Romania, dintre care 13 functioneaza in regim de franciza. Compania cu acelasi nume este prezenta astfel in orase precum Arad, Bucuresti, Craiova, Iasi, Pitesti, Sibiu si Timisoara si vizeaza expansiunea in Oradea, Bacau si Targu-Mures.

- Sony este probabil ultima companie importanta de pe piata de smartphone-uri care inca n-a lansat un dispozitiv cu ecran alungit si fara margini prea mari in jurul acestuia. Avand in vedere ca telefoanele Sony au probabil cel mai slab raport display/carcasa de pe piata, probabil ca trecerea la un format…

- Industria software din Romania are potentialul de a asigura peste 10% din PIB in urmatorii ani, de la 6% in prezent, dar fenomenul concentrarii afacerilor in mainile unui numar redus de jucatori, in special multinationale, tinde sa devina tot mai acut, arata un studiu KeysFin. Startup-uri…

- Brandul britanic de lux Aston Martin este pentru prima data reprezentat oficial in Romania prin compania British Motors EEC, parte a Forza Rossa Holding, care este de cativa ani importatorul oficial Ferrari pe piata romaneasca. 0 0 0 0 0 0

- Liderul pieței locale, Dacia, este in pericol de a-și pierde poziția. Un gigant american incepe sa faca legea in domeniul auto. Colosul internațional se simte ca acasa in țara noastra și „amenința” Dacia.Compania vrea sa cucereasca piața romaneasca și pune 'in corzi' liderul roman. Vezi AICI…

- Producatorul de motounelte Viking, care face parte din portofoliul gru­pului german Stihl, va renunta trep­tat la brandul Viking în perioada urma­toare, toate produsele urmând sa fie trecute sub brandul Stihl, dupa ce pro­ducatorii au constatat ca moto­uneltele sub…

- Mutare neașteptata pe piața din Romania. Brandul unui gigant german va disparea treptat din țara noastra.Dupa ce compania a anunțat ca va majora salariile angajaților cu 20%, daca de la 1 ianuarie 2018 contributiile sociale vor trece in sarcina angajatului, jucatorul face un alt anunț neașteptat.…

- Editia a XII-a a Top 100 cele mai valoroase companii din Romania este cea mai interesanta din 2008 pana in prezent. In sfarsit, anii neintrerupti de crestere economica se vad si in rezultatele companiilor. In afara de cresterile de business, listarile Medlife si Digi au adus o lumina noua…