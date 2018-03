Stiri pe aceeasi tema

- Foxconn Interconnect Technology, o unitate a producatorului de cip-uri Foxconn, va achizitiona producatorul de accesorii electronice Belkin, pentru suma de 866 de milioane de dolari, potrivit USA Today. Compania Foxconn, cunoscuta in Statele Unite pentru asamblarea de iPhone-uri, si-a extins…

- Noul flagship OnePlus 6 poate fi admirat in noi imagini de prezentare neoficiale, surprinzand designul cu ecran decupat la partea de sus si mai multe variante de finisaje pentru carcasa. Lansat ca un brand ce promitea dotari de top la un pret accesibil, OnePlus s-a repozitionat intre timp la gama high-end,…

- Huawei a lansat P20 si P20 Pro, noile sale smartphone-uri varf de gama. Potrivit DXoMark , Huawei P20 Pro are cea mai buna camera de pe piata in acest moment. Totusi, cele doua terminale vin cu „breton”, un element controversat preluat de producatorii de smartphone-uri cu Android de la iPhone X. Huawei…

- Vivo nu sta pe loc niciun moment. La scurt timp dupa ce a lansat modelul X20, primul smartphone cu senzor de amprenta in display si dupa ce a prezentat conceptul Apex, primul telefon fara margini si fara decupaj in display, compania chineza anunta modelele X21 si X21 UD, un soi de clone de iPhone X…

- Huawei P20 este urmatorul smartphone important din 2018, iar toate privirile sunt indreptate catre producatorul chinez, in incercarea de a afla cat mai multe informatii inainte de lansarea oficiala. Deja au fost scurse informatii pe internet referitoare la pretul telefonului in variantele standard,…

- Sennheiser, unul dintre liderii mondiali in productia de casti, microfoane și sisteme de transmisie wireless, anunța ca va construi o fabrica la Brașov. Aceasta va fi cea de-a patra fabrica a companiei, care deține 3 astfel de unitați in Germania, Irlanda și Statele Unite. Noua baza de productie va…

- Producatorul german de produse electronice Sennheiser a anuntat luni ca vrea sa construiasca la Brasov a patra sa fabrica la nivel global, finalizarea proiectului fiind estimata pentru acest an.”Alaturi de fabricile deja existente in Germania, Irlanda si Statele Unite ale Americii, noua baza…

- Producatorul de caști premium Seinnheiser va deschide o fabrica la Brașov. Compania germana, renumita pentru calitatea produselor sale audio, dar și a microfoanelor, lavalierelor sau a echipamentelor de televiziune, va realiza a patra sa fabrica in Industrial Park Brașov, care este situat in apropierea…

- Producatorul german de casti, microfoane si sisteme de transmisie wireless Sennheiser a anuntat luni planurile de a construi la Brasov cea de-a patra sa fabrica la nivel global. Alături de fabricile deja existente în Germania, Irlanda şi Statele Unite ale Americii, noua bază de…

- Producatorul international de casti, microfoane si sisteme de transmisie wireless Sennheiser a anuntat luni planurile de a construi la Brasov cea de-a patra sa fabrica la nivel global. Alături de fabricile deja existente în Germania, Irlanda şi Statele Unite ale Americii, noua bază…

- Ministerul Economiei anunța ca SIKORSKY, producatorul elicopterelor Black Hawk, a semnat un acord cu firma romaneasca de stat ROMAERO pentru echiparea si intretinerea elicopterelor Black Hawk in Romania. Ar urma sa fie inființat un Centru Regional, care va fi singurul autorizat pentru echiparea și…

- Scriu acest text la cald. Sony Xperia XZ2 mi-a atras atentia inca din momentul in care a fost anuntat. Astazi am avut ocazia sa il folosesc in cadrul unui eveniment pe care Sony l-a organizat in Romania si pot spune ca am fost impresionat placut. A fost „atractie la prima vedere”. Ramane de vazut daca…

- Scriu acest text la cald. Sony Xperia XZ2 mi-a atras atentia inca din momentul in care a fost anuntat. Astazi am avut ocazia sa il folosesc in cadrul unui eveniment pe care Sony l-a organizat in Romania si pot spune ca am fost impresionat placut. A fost „atractie la prima vedere”. Ramane de vazut daca…

- In ultimii doi ani, producatorii de smartphone-uri au inceput sa urmareasca eliminarea marginilor din jurul ecranului, cu diferite abordari, mai mult sau mai putin placute din punct de vedere estetic. Seria Mi MIX de la Xiaomi a pornit aceasta cursa, iar tot aceasta pare sa adopte un design interesant,…

- Mobile World Congress 2018 a demonstrat ca Apple este in continuare un leader pe piata de smartphone-uri, producatorii de dispozitive cu Android urmand filosofia de design de pe iPhone X pe o multitudine de dispozitive, fie ca aceasta este necesara sau nu. Se pare insa ca Apple se gandeste deja la solutii…

- Am tot primit informatii despre hardware-ul si capabilitatile noilor modele Huawei P20, insa pana acum nu am primit si fotografii foarte clare cu dispozitivele. Din fericire, Evan Blass nu dezamageste, acesta publicand pe contul lui de Twitter fotografii de presa la rezolutie inalta cu toate cele trei…

- Huawei P20 este in continuare la vreo trei saptamani distanta, insa scurgerile de informatii din ultimele cateva saptamani ne-au dezvaluit cam totul despre noul dispozitiv... mai putin pretul european. Dupa ce informatiile neoficiale aparute ieri din China ofereau preturi in yuan pentru familia P20…

- Toate varfurile de gama anuntate in acest an au spatele realizat din sticla. Exemple sunt: cele doua modele din seria Galaxy S9, Nokia 8 Sirocco, Sony Xperia XZ2 si Asus Zenfone 5. Aceasta tendinta a fost observata de un jurnalist de la The Verge . Alte telefoane despre care se crede ca vor avea tot…

- Essential PH-1 nu a fost un succes comercial, insa a adus in atentia publicului telefoanele cu decupaj an display, ceva ce in 2018 devine deja un design standard pentru multe companii. Andy Rubin, fondatorul companiei si unul dintre mintile din spatele sistemului de operare Android, are insa in plan…

- Telefoanele din generatii mai vechi xi cele resigilate inregistreazE cele mai mari crexteri ale vanzErilor. Asta deoarece noile modele nu aduc caracteristici revolutionare, potrivit Counterpoint Research. Astfel, un smartphone performant din 2015 sau 2016 se descurcE foarte bine in continuare. Mai…

- Asteptat pentru lansare la sfarsitul lunii martie, Huawei P20 si versiunea mai putin costisitoare P20 Lite par sa prefere noul design cu „breton”, chiar daca Huawei ar fi experimentat si cu un prototip P20 inspirat de liniile folosite pentru modelul Mate 10 Pro de anul trecut. Atat modelul standard…

- Compania spaniola Escudo Web a prezentat la Mobile World Congress un smartphone construit special pentru cei mici, care poate fi controlat de parinti, de la distanta. PhoneKid, cum este numit smartphone-ul, foloseste o versiune modificata de Android care confera parintelui rolul de administrator.…

- California reprezinta varful de lance al inovatiei din Statele Unite ale Americii, iar acest lucru a iesit din nou in evidenta dupa ce Departamentul pentru Vehiculele cu Motor (DMV) a aprobat o lege prin care toti marii jucatori din industria emergenta a masinilor autonome isi pot testa modelele chiar…

- Astfel, programul de achizitie se deruleaza conform aprobarii Parlamentului Romaniei, in cadrul unui contract de stat atribuit de Guvernul Romaniei Guvernului Statelor Unite ale Americii. Legea nr 46/2018 pentru realizarea "Capabilitatii de sprijin de foc indirect" aferenta programului de inzestrare…

- Statele Unite ale Americii intentioneaza sa-si deschida ambasada la Ierusalim in luna mai, pentru a coincide cu implinirea a 70 de ani de la fondarea statului Israel, a declarat vineri pentru Reuters un...

- Faptul ca Apple a lansat un model iPhone cu pret foarte ridicat si a esuat partial in acest demers ar putea sa nu descurajeze rivalul Samsung din incercarea unui „experiment” similar. Potrivit dezvaluirilor facute de EVLeaks, o sursa reputabila de informatii despre produse Samsung inca nelansate, Galaxy…

- Statele Unite ale Americii amenința cu un atac iminent in cazul in care președintele sirian, Bashar al-Assad, va continua sa foloseasca arme chimice in razboiul civil din Siria, informeaza romaniatv.net. „Evaluari publice si fotografii arata in mod clar ca regimul lui Al-Assad continua sa foloseasca…

- Statele Unite ale Americii au un plan destul de avansat privind pacea in Orientul Mijlociu, la care se lucreaza de mai multe luni, a declarat miercuri secretarul de stat Rex Tillerson, aflat in capitala Iordanului, Amman, in cadrul turneului sau in regiune, transmite Reuters. Seful diplomatiei americane…

- Dupa lansarea lui iPhone X ne asteptam cu siguranta sa vedem clone cu ecran decupat in partea de sus in special de la producatori chinezi mai mici, insa impactul noului design se pare ca a produs efecte chiar si in cadrul companiilor mai mari precum Huawei si ASUS. Desigur, companiile mai mici nu dezamagesc,…

- Statele Unite ale Americii au cerut Rusiei sa puna capat agresiunii impotriva Ucrainei si sa renunte la Crimeea, la trei ani dupa semnarea de catre Moscova si Kiev a acordurilor de pace de la Minsk, relateaza AFP, citeaza ziare.com.

- Apple investigheaza un incident raportat de un utilizator din statul american Florida, posesor al unui set de casti wireless din seria Air Pods. Cu pret de 159 dolari, castile Apple AirPods au atras critici pentru designul neinspirat, amintind de versiunea cu fir a acestora, dupa o intalnire cu foarfeca.…

- Detaliile despre P20, noul flaghip al companiei Huawei, au inceput sa vina din ce in ce mai des pe cai neoficiale, insa cel putin cateva dintre acestea pot fi in sfarsit confirmate in mod oficial. De exemplu, sistemul de camere cu trei senzori si trei obiective de pe spatele telefonului este sugerat…

- Detaliile despre P20, noul flaghip al companiei Huawei, au inceput sa vina din ce in ce mai des pe cai neoficiale, insa cel putin cateva dintre acestea pot fi in sfarsit confirmate in mod oficial. De exemplu, sistemul de camere cu trei senzori si trei obiective de pe spatele telefonului este sugerat…

- Pentru generatia Z2, Motorola a ales sa ofere un singur model de top, care sa imbine design-ul subtire al primului Moto Z, cu rezistenta la socuri a lui Z Force. Rezultatul a fost Moto Z2 Force, care a reusit sa impace si capra si varza, insa cu o limitare destul de mare: ecranul este protejat de o…

- iPhone X nu este primul smartphone care costa peste 1000 de dolari americani la raft, insa este primul fabricat in masa, care nu face parte dintr-o serie exclusivista sau limitata. Samsung a testat terenul in anii precedenti cu seria Note, oferind aceste modele la preturi ridicate, chiar daca hardware-ul…

- Ecran cu margini curbate si decupat la partea de sus, forme rotunjite si un design de carcasa copiat aproape integral. Producatorii asiatici par mai hotarati decat oricand sa profite de succesul celui mai ravnit model iPhone al momentului. Disponibil la precomanda in oferta magazinelor asiatice cu un…

- Un nou dispozitiv din gama ZenFone 5 pare sa fi iesit la suprafata, de data aceasta fiind disponibile cateva schite cu acesta, alaturi de o listare pe Geekbench care dezvaluie cateva detalii despre hardware-ul sau intern. Modelul de fata are numarul de model „X00PD”, diferit de cel al lui ZenFone 5…

- Asistența financiara acordata Republicii Moldova de catre Statele Unite ale Americii are drept scop sporirea nivelului de democrație. De aceasta parere este expertul economic Veaceslav Ionița, transmite IPN. În cadrul emisiunii „Fabrika” de la postul de televiziune…

- iPhone X a ajuns in oferta Digi Mobil. Totodata, e listat si iPhone 8. Asa ca am trecut, spre comparatie, telefoanele din oferta celorlalti operatori. iPhone X a intrat pe piata cu un pret de cel putin 1.000 de dolari, in Statele Unite ale Americii. In Romania a ajuns la putin peste 5.300…

- În anul 2018, Republica Moldova va fi vizitata de mai mulți șefi de state. Primul care va sosi în țara anul curent va fi președintele Republicii Belarus, Aleksandr Lukașenko, care și-a programat vizita pentru luna aprilie. Anunțul a fost facuta de președintele Republicii Moldova, Igor…

- Finala SuperBowl 2018, pe 4 februarie . New England Patriots – Philadelphia Eagles, in ultimul act al celei de-a 52-a ediții. ”Patrioții” joaca finala pentru a treia oara in patru sezoane. In 2005, ei reușeau sa caștige consecutiv al doilea trofeu ”Vince Lombardi”, al treilea din istoria francizei,…

- Producatorul de tigarete Philip Morris International are o strategie sustinuta de promovare a noilor produse din tutun pentru incalzit, comercializate sub numele de IQOS, dispozitiv pentru care sunt folosite produse denumite heets. Printre obiectivele Philip Morris se numara, in afara de cele comerciale,…

- Donald Trump vrea sa faca pace cu liderii mondiali la Forumul Economic de la Davos și spune ca sloganul lui ”America First” inseamna ca ca va pune mereu pe primul loc in SUA cand vine vorba de comerț, dar asta nu inseamna ca America va fi singura, scrie BBC News. „Statele Unite sunt deschise pentru…

- Seful celei mai mari banci de investitii din lume, Jamie Dimon, a spus pentru CNBC, joi, ca reducerea taxelor pentru companiile americane va majora salariile si va aduce un boom economic in America. „Eu cred ca este posibil sa atingem o crestere economica de 4% in acest an”, a spus Jamie…

- Urmatorul produs inovator de la Samsung nu va fi Galaxy S9 sau Galaxy Note9, ci Galaxy NoteX, modelul cu ecran pliabil, pe care compania l-ar fi prezentat la CES in spatele usilor inchise. Desigur, acesta va fi un simplu model prin intermediul caruia compania coreeana va testa piata, dar telefoanele…

- Cu nume amintind de un celebru supercar hibrid si design vag inspirat de iPhone X, UHANS i8 incearca sa ofere o experienta de nivel premium, fara insa a depasi constrangerile unui buget limitat. Astfel, la un cost de aproximativ 140 dolari, ne alegem cu un display Full Screen acomodat intr-o carcasa…

- Lungmetrajul "Nu ma atinge-ma" ("Touch Me Not"), regizat de Adina Pintilie, a fost selectat in competitia oficiala a Festivalului International de Film de la Berlin, au anuntat luni organizatorii evenimentului. Dupa ce organizatorii Berlinalei au anuntat primele opt filme din competitie si doua titluri…

- Producatorul american de automobile General Motors planuieste sa lanseze o masina autonoma fara volan sau pedale pana anul viitor, dupa cum oficialii sai au anuntat astazi in cadrul unui eveniment organizat in Statele Unite ale Americii.

- Apple a terminat anul 2017 cu un scandal de proportii, utilizatorii fiind nemultumiti de faptul ca modelele mai vechi de iPhone sunt incetinite intentionat pentru a evita un comportament eronat in utilizare. In incercarea de a castiga putina incredere inapoi de la fani, compania a scazut considerabil…

- NVIDIA a anuntat la CES conceptul „Big Format Gaming Displays”, care doreste sa puna pe birourile gamerilor adevarate televizoare 4K inteligente pentru a inlocui clasicele monitoare. Desigur, NVIDIA nu le numeste televizoare, intrucat termenul de televizor descrie in general un dispozitiv realizat…