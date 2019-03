Brandul de genti lansat de o antreprenoare dupa un business esuat. Povestea Pina Calin

Stiri pe aceeasi tema

- Showroom-ul Aston Martin din Otopeni și-a deschis oficial porțile in prezența CEO-ul Andy Palmer și a ambasadorului Marii Britanii la București. Brandul britanic Aston Martin este pentru prima data reprezentat oficial in Romania prin compania British Motors EEC, parte a Forza Rossa Holding. Forza Rossa…

- Pe Cleopatra Stratan o știi de cand era de-o șchioapa, avea doar trei ani cand a lansat "Ghița" și a cucerit Romania. Sa tot fi trecut ceva timp de atunci, caci acum Cleopatra e o femeie in devenire și este din ce in ce mai frumoasa. Recent, artista a lansat "Pupa-ma", cea mai noua piesa din repertoriu.

- Intr-o miscare surpriza, Apple a lansat, pe tacute, o noua generatie de iPad. Vine fix cu o saptamana inainte de evenimentul din 25 martie, unde e asteptata inaugurarea televiziunii Apple si a serviciului video. In sine, aceasta lansare de produs fara spectacol arata o schimbare de strategie - atentia…

- Compania Municipala Strazi, Poduri și Pasaje București SA a lansat o licitație pentru achiziționarea de mobilier stradal cu o valoare care poate ajunge la peste 110 milioane de lei (23 de milioane de euro). Curtea de Apel a stabilit ca cele 22 de Companii Municipale au fost inființate ilegal, scrie…

- Designerul francez Simon Porte a lansat, pentru brandul sau Jacquemus, un model de poseta in miniatura, care pare sa fie noua senzatie in lumea modei. Brandul a enumerat obiectele ce pot incapea in noul accesoriu cu un diametru de doar cativa centimetri.

- HONOR, unul dintre e-brandurile de top de smartphone-uri, a anunțat ca HONOR 8X a atins un prag remarcabil de performanța in vanzari - peste 10 milioane de unitați livrate pe piața globala. Lansat in octombrie 2018, HONOR 8X este dotat cu o configurație de varf care include un ecran FullView de 6,5…

- Moschino a lansat genti sub forma de pasta de dinti sau masina de spalat In cadrul Milan Fashion Week, designerul Jeremy Scott a prezentat noua colectie de haine si accesorii Moschino. Una cu totul si cu totul inedita! Designerul este cunoscut pentru colectiile sale iesite din tipare, iar aceasta nu…

- Brandul romanesc Tudor Tailor, unul dintre principalii jucatori din Romania pe segmentul de costume made to measure pentru barbati, a deschis primul showroom international in orasul Hasselt, din Belgia. Am discutat cu Alin Copindeanu, co-fondator si...