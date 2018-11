Stiri pe aceeasi tema

- "Nu, dar o sa le vad, cum se spune, first hand probabil", a spus Iohannis, intrebat de un jurnalist daca a vazut violentele de la Paris. El a subliniat ca nu doreste sa comenteze aceste violente si nici daca se asteapta la o reactie la nivel european ca in cazul Romaniei, dupa manifestatia…

- Presedintele Frantei Emmanuel Macron i-a criticat pe protestatarii care au devastat, sambata, Bulevardul Champs-Elysees, ridicand baricade si cerand ca preturile carburantilor sa nu fie ridicate, in...

- Este haos pe strazile din Paris. Protestele francezilor au degenerat, iar la aceasta ora sunt lupte de strada. Contactat telefonic de Romania TV, analistul politic Bogdan Chirieac a oferit cateva explicații.

- E haos la Paris, unde protestul 'vestelor galbene' este in plina desfasurare si sunt incidente intre manifestanti si fortele de ordine. Protestatarii au incercat, de cateva ori, sa treaca de barajele de pe bulevardul Champs Elysees, unde manifestatia este interzisa.

- Doua militante Femen au fortat dispozitivul de securitate al cortegiului oficial, duminica, in cadrul comemorarilor de la 11 noiembrie la Paris, in momentul in care masina presedintelui american Donald Trump trecea pe Champs-Elysees.

- Doua activiste Femen au reusit sa treaca de barierele de securitate de pe Champs-Elysees, duminica, in momentul in care masina in care se afla presedintele american Donald Trump trecea pe boulevard indreptandu-se catre Arcul de Triumf, relateaza Le Figaro.

- Doua activiste Femen au reusit sa treaca de barierele de securitate de pe Champs-Elysees, duminica, in momentul in care masina in care se afla presedintele american Donald Trump trecea pe boulevard indreptandu-se catre Arcul de Triumf, relateaza Le Figaro.

- Doi barbati au fost raniti prin împuscare duminica dimineata, în cartierul Champs-Elysées din Paris, de agresori aflati pe o motocicleta si care au reusit sa fuga, transmite AFP, citând prefectura de politie din capitala