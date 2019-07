Brand content-ul a ajuns si in Romania! Ce avantaje ai?

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Muncii si Justitiei Sociale (MMJS) propune cresterea la 30.000 a contingentului de lucratori straini pe piata fortei de munca din Romania in anul 2019, conform unui proiect de Hotarare publicat pe site-ul institutiei. "Pentru anul 2019 se stabileşte un contingent de 30.000 de lucrători…

- Anterior, tot luni, Consiliul Concurentei a anuntat rezultatele anchetei derulate pe aceasta piata, care a relevat ca exista o concurenta redusa intre companii. 'Germania are doua zile pe saptamana in care toata lumea stabileste preturile, la aceeasi ora. Banuiesc ca si acolo decizia a fost luata…

- Autoritatea de Concurenta solicita adoptarea acestei masuri in urma derularii unei anchete sectoriale pe piata comercializarii cu amanuntul de carburanti din Romania. Ancheta a confirmat faptul ca existenta unui lider, care detine aproximativ jumatate din piata, are efect direct asupra modului in…

- Hidroelectrica, cel mai mare producator de energie electrica din Romania, are o noua oferta de pret pentru populatie, mai buna decat majoritatea preturilor reglementate, chiar daca pretul este putin mai mare decat cel din vechea oferta promotionala a companiei, care a fost valabila pana la sfarsitul…

- Datand de relativ puțin timp, tranzacția cu criptomonede are o istorie de numai 10 ani. Datorita evoluției tehnologiei și modificarii modalitaților in care oamenii aleg sa iți plaseze economiile, aceasta piața este extrem de dinamica și se bucura de o atenție din ce in ce mai mare. Fiind vorba despre…

- Doua treimi dintre companiile romanesti sunt decise sa investeasca semnificativ in digitalizare, in urmatorii trei ani, in conditiile in care 80% se confrunta, printre altele, cu problema resursei umane calificate, arata rezultatele unui studiu realizat in randul a peste 300 de

- ​Scriu aceste rânduri la scurta vreme dupa alegerile europarlamentare care, alaturi de referendumul inițiat de Președintele României, au produs o prezența la vot substanțiala, ce demonstreaza ca românii au învațat de-acum valoarea democrației, chiar daca relativ târziu…

- La Salonul de motociclete, accesorii si echipamente (SMAEB), care are loc in acest weekend la Romexpo, un bucureștean și-a expus o bijuterie pe doua roți. Totul a plecat de la o simpla discuție, dar dupa 9 luni de munca și-a vazut visul implinit! Un Harley-Davidson nou-nouț, dezmembrat bucata cu bucata…