- Automobilul electric Model 3 produs de constructorul american Tesla a primit aprobarea pentru a putea fi vandut in Europa, urmand ca sedanul sa apara pe piata in cursul lunii viitoare, transmite Reuters. Acest model de automobile electric este unul vital pentru Telsa, un constructor renumit…

- Piata serviciilor IT din Romania este o piata extrem de competitiva si foarte multe dintre firmele din Romania, care lucreaza in businessul de outsourcing sau software, trebuie sa finalizeze un produs, sa il promoveze si sa il impinga in afara, pentru ca acesta este viitorul, a spus in cadrul emisiunii…

- Mai mult de 3.500 de oameni s-au inscris intr-un grup de Facebook in care se discuta despre pregatirile necesare in eventualitatea unui Brexit. Oamenii iși fac provizii și se așteapta la un haos total daca Marea Britanie iese din Uniunea Europeana. "Cutiile pentru Brexit" sunt la mare cautare printre…

- Lupta timișorenilor cu hoții din buzunare a inceput, pe Facebook, inca din urma cu cațiva ani. Cei mai afectați au fost calatorii din mijloacele de transport in comun din oraș, care au reclamat de nenumarate ori ca tramvaiele, autobuzele și troleibuzele sunt pline de raufacatori care opereaza…

- Interpreta de muzica populara Sonia Ratiu i-a colindat zilele acestea pe oamenii de la Caminul de varstnici din Baia Sprie. Artista a aratat ca nu poate descrie in cuvinte emotia pe care a trait-o in acest loc si ca privirea varstnicilor i-a adus aminte de bunicul ei. “Nu pot descrie in cuvinte emotia…

- Un tanar din județul Calarași a vrut sa afle de la polițiști ce sancțiune poate primi daca este prins in timp ce conduce cu 190 de kilometri pe ora pe un drum național, sub influența substanțelor interzise și fara sa aiba niciun document asupra sa. Raspunsul l-a primit pe pagina de Facebook a Ministerului…

- Ani Borsi, fost presedinte al Sindicatului Sanitas Constanta s a stins din viata. Anuntul a fost facut de Sanitas Constanta pe pagina de Facebook:Un gand pios si o lumanare pentru Ani Borsi, fost presedinte al Sindicatului Sanitas Constanta. Ii multumim pentru tot ce a facut pentru membrii de sindicat.…

- Oamenii si-au motivat prezenta prin faptul ca au auzit ca liderul PSD, Liviu Dragnea, are o intalnire cu reprezentanti ai partidului, in acea seara, la Parlament. Ei au spus ca s-au intors de la Iasi, unde cu o seara inainte au fost proiectate mesaje prin care se cerea demisia ministrului Justitiei,…