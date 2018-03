Brancusi, Henri Coanda si Badita Chilotaru’

Stiri pe aceeasi tema

- P3, investitorul și dezvoltatorul pan-european de proprietați logistice, va instala prima pardoseala fara rosturi in parcul sau P3 Bucharest. Aceasta soluție performanta demonstreaza angajamentul P3 de a livra depozite de cea mai inalta calitate clienților sai. Utilizarea pardoselii fara rosturi taiate…

- Ciugud, o comuna aflata la cativa kilometri de Alba Iulia, poate rivaliza oricand cu multe comune din tari dezvoltate din Europa. Aici, toate casele au utilitati, drumurile sunt asfaltate chiar si intre parcelele agricole, pe unele strazi exista piste de biciclete, in zonele publice te poti conecta…

- Organizatorii anunța ca ”atelierul probeaza nevoia de regasire, de recuperare a propriei identitați in acest prezent care alterneaza, brutal, uneori, diluarea granițelor și izolarea, ridicarea de garduri.” Acesta ar fi motivul pentru care Atelierul Identitate desființeaza barierele geografice cu…

- Florin Badita, fondatorul grupului Coruptia ucide, a fost nominalizat de Euronews, alaturi de Emma Watson si alte nume, pentru castigarea titlului de „Personalitatea europeana a anului” la editia din acest an a European Leadership Awards. Premiile European Leadership au fost infiintate de Euronews in…

- Premiile European Leadership au fost infiintate de Euronews in parteneriat cu European Business Summit si Qualifio si recompenseaza personalitati de succes in business, politica si inovare. Nominalizatii initiali sunt anuntati de echipa editoriala a Euronews si de European Business Summit. Apoi, timp…

- Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale (MCSI) va cheltui mai mult de 2 milioane de lei pe studii si analize din care sa afle, printre altele, daca Romania are nevoie de o noua autoritate. Aceasta ar urma sa certifice magazinele online de incredere, din care romanii pot cumpara…

- Companiile ROMAERO si Sikorsky – parte al grupului Lockheed Martin – au semnat ieri un acord de parteneriat industrial, care se axeaza pe activitati ce vor asigura participarea pe termen lung a mai multor companii din industria de aparare la lucrari de asamblare, echipare, customizare si intretinere…

- Primarul din Targu Jiu, Marcel Romanescu, si viceprimarul Adrian Tudor, vor fi prezenti joi la Palatul Cotroceni din Bucuresti pentru a participa la o intalnire cu presedintele Klaus Iohannis. Seful statului a invitat mai multe autoritati publice la evenimentul intitulat „Romania la Centenar”. Viceprimarul…

- Startupuri din Europa, inclusiv din Romania, mai pot sa se inscrie pana pe 28 martie la competitia MassChallenge Switzerland, una din aripile europene ale acceleratorului de afaceri cu acelasi nume de la Boston, SUA.

- Gica Hagi, la 53 de ani, este tot mai sigur de plecarea din Romania. Vrea sa renunte la functia de antrenor la Viitorul si sa preia un club important din Europa. Intrebat daca e pregatit sa ii ia locul lui Unai Emery la PSG, Hagi a spus: “Pai, credeti ca e imposibil sau ce? Este […] Hagi se viseaza…

- Anul nu va mai fi impartit in ora de iarna si ora de vara in nicio tara din Europa. Anul trecut peste 70.000 de oameni din Finlanda au semnat o petitie prin care au cerut Uniunii Europene sa renunte la ora de vara, invocand faptul ca schimbarea orei de doua ori pe an ii pune in dificultate pe oameni.…

- Proprietarii de automobile Volkswagen din Europa de Est, inclusiv Romania, se feresc sa repare motoarele implicate in scandalul emisiilor poluante, spre deosebire de clientii Europei Occidentale, care au fost convinsi sa vina la service pentru modificarea softului. Cel mai redus procent de soferi care…

- Intr o ampla postare pe pagina sa de socializare, senatorul independent Vergil Chitac face o prezentare a importantei fondurilor europene si a cuantumului acestora, de care beneficiaza toti membrii UE, inclusiv Romania. "Neindoielnic, fondurile europene nerambursabile au reprezentat un ajutor bine venit…

- Sapte restaurante din Romania au fost selectionate sa participe la prestigiosul evenimentul "Gout de France/ Good France", care va avea loc pe 21 martie, operatiune organizata la initiativa celebrului chef Alain Ducasse si a Ministerului francez pentru Europa si Afaceri externe.

- Cu trei zile inaintea venirii primaverii calendaristice, Romania se confrunta cu un episod de iarna violenta. Toata tara este sub avertizari de ger, ninsori si viscol. Iarna este adusa de o furtuna polara care vine peste Europa din zona siberiana, denumita „Bestia din Est”.

- Viceprim-ministrul pentru implementarea parteneriatelor strategice ale Romaniei, Ana Birchall, a participat, joi si vineri, la lucrarile Reuniunii de iarna a Adunarii Parlamentare a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (AP OSCE), desfasurata la Viena. In cadrul sedintei comune a celor…

- De la fotograf de club, la fotograf de mașini exotice, de lux. Ervin Boer este unul dintre cei mai buni fotografi de mașini din Romania, care a ajuns sa se plimbe alaturi de bogatași din toata Europa prin peisaje de vis. A avut proiecte virale care i-au dus faima in peste 20 de țari și nu se oprește…

- Premierul Viorica Dancila a discutat cu presedintele PE, Antonio Tajani Viorica Dancila Premierul Viorica Dancila a discutat, în aceasta dupa-amiaza, la Bruxelles, cu presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, care i-a cerut sa continue lupta împotriva coruptiei si pentru…

- Dupa 23 de ani, titlul de cea mai buna jucatoare de tenis de masa din Europa reajunge in Romania. S-a intamplat cu ajutorul Bernadettei Szocs, o unguroaica apriga de 22 de ani, care a ajuns in Bistrița pe cand avea 10 ani și nu cunoștea o boaba de limba romana...

- Un numar de 1,286 milioane de autoturisme au fost inmatriculate in prima luna a acestui an in Uniunea Europeana si tarile EFTA, in crestere cu 6,8% fata de 1,20 milioane unitati in luna ianuarie 2017. Comparativ, pe ansamblul anului 2017 vanzarile de autoturisme noi in Europa au inregistrat o crestere…

- Cea mai titrata televiziune de știri din Europa, Euronews, a vorbit despre recordul stabilit de artiștii care au cântat la 100 de metri sub pamânt, în timpul semifinalei Eurovision din Salina Turda. ”Concurenții din semifinala Eurovision 2018…

- "Cei care ne judeca pe noi sunt campionii democrației, ai drepturilor omului – a se citi cu ghilimelele de rigoare -, Juncker, Timmermans și mai nou Vera Jourova. Timmermans, pentru multa lume e surprinzatoare ascensiunea lui, era ministrul de Externe al Olandei. In calitatea aceasta, a fost raportorul,…

- 2018 a fost pana acum un an memorabil pentru sportiva nascuta la Sinaia. Mai intai, a patruns, in premiera, in Top 100 WTA, iar acum a fost convocata pentru prima data in echipa de Fed Cup a Romaniei.

- La doar o zi de cand ministrul Sanatatii spunea ca la momentul de fata in Romania nu se poate vorbi despre o epidemie de gripa, s-a anuntat ca boala a mai curmat o viata. Este vorba despre o femeie in varsta de 78 de ani, din Capitala, care a pierit in cursul zilei de vineri, […] Gripa a mai facut o…

- Conform unui nou studiu ING International Survey - Economii 2018, in Europa, 53% dintre cupluri spun ca isi pun banii la comun, insa pentru cuplurile din Romania practica este mult mai intalnita la 71% dintre respondenti.

- Dupa ce a inundat micile ecrane cu politicieni si functionari de prim rang bagati/scosi din dube cu catuse, sefa DNA spune ca problema coruptiei nu poate fi rezolvata cu arestari pe banda rulanta ci doar cu ajutorul masurilor de preventie. Laura Codruta Kovesi schimba macazul si o da pe prevenire. ”Coruptia…

- „In ultimii ani exista un regres al democrației in Europa, fie ca vorbim de participarea la viața politica și mecanismul decizional, legitimitatea decidenților și increderea in instituțiile statului, cultura politica, drepturi fundamentale și libertați civile sau libertatea de exprimare. Și in Romania,…

- Euronews a publicat recent un amplu reportaj despre coruptia din Romania, material care include un interviu cu sefa DNA, Laura Codruta Kovesi. Gazda emisiunii “Insiders” de pe Euronews spune, in debutul reportajului, ca modificarile pe care guvernantii vor sa le aduca legilor justitiei vor restrictiona…

- Comitetul European al Regiunilor a adoptat un aviz pe tema „Promovarea, in cadrul directivelor UE privind natura, a coexistenței cu specii care genereaza conflicte”. Speciile care genereaza conflicte intra in concurența cu activitațile umane in ceea ce privește spațiul și resursele comune. Adesea, cele…

- Dupa ce a lucrat in mai multe firme pe postul de head designer din Europa și America și a vazut ca in domeniul modei se pune mai mult accent pe industrie și nu pe arta, in urma cu aproximativ zece ani, Alexandra Popescu-York a decis sa puna temeliile propriului business, Alexandra Art&Design, in incercarea…

- Mai putin de jumatate dintre statele UE sunt "pe deplin democratice", conform indicelui pe 2017 privind starea democratiei la nivel mondial realizat de departamentul de analiza al The Economist. Raportul a clasat 11 state UE drept "democratii depline", restul figurand la "democratii defectuoase". Toate…

- Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR), unul dintre patronatele transportatorilor, a anuntat joi ca cere Guvernului sa elimine supraacciza la carburanti in lipsa unei scheme de rambursare a supraaccizei catre transportatori, in caz contrar firmele de transport fiind nevoite…

- Numarul pacienților romani in spitalele și clinicile din Austria s-a dublat intre 2016 și 2017, atrași fiind de tehnologia medicala moderna, de echipamente de ultima generație, de specialiști bine pregatiți și cu experiența, dar și de condițiile excelente din spitale In fiecare an, peste 40 de milioane…

- Comisarul european din partea Romaniei, Corina Cretu, a avertizat, marti, ca Romania risca pierderea unor fonduri europene importante din cauza unor "probleme restante" si,pe de alta parte, a recunoscut ca la Bruxelles se discuta despre conditionarea banilor europeni de respectarea statului de drept.…

- "Sunt masuri care vizeaza cresterea salariului minim cu cate 100 de lei pe an pana in 2020, astfel incat la nivelul anului 2020 sa ajungem la un salariu minim net de 300 de euro de persoana, iar cei care sunt cu studii superioare salariul minim va creste cu 150 de lei pe an", a anuntat Calin Popescu…

- Kik Textilien, unul dintre primii zece cei mai mari furnizori pentru sectorul de retail din Germania, care detine circa 3.400 de magazine in Europa, dintre care 2.600 de unitati in Germania, va intra pe piata din Romania.

- Este exemplul concret ca viața bate filmul! Acum nu se mai apropie de banci și nu are, ironia sorții, nici card...Pe vremuri, Attila Ambrus era spaima bancherilor și avea titulatura de cel mai cunoscut spargator de banci din Europa. Fugit din Romania, a dat 30 de spargeri in Ungaria fara sa fie prins,…

- Mișcarile de strada de sambata seara din Romania impotriva corupției au fost prezentate de pe larg de marile instutuții de presa din Europa și SUA. Potrivit HotNews.ro, manifestațiile au fost surprinse de EuroNews, care a și transmis protestul live, sambata, toata ziua, ABC News, The Guardian, New York…

- Astfel, Euronews se intreaba daca ”E cineva aici?”, facand referire la faptul ca prim-ministrul japonez a calatorit nu mai puțin de 8.700 de kilometri pentru a efectua o vizita istorica in Romania, doar ca, surpriza, nu a avut cine sa-l intampine. Sursa citata precizeaza ca Abe și-a ales un…

- Shinzo Abe a devenit primul premier japonez care a efectuat o vizita oficiala la Bucuresti. "Dar momentul a fost nepotrivit: el a venit dupa ce fostul premier Mihai Tudose a demisionat, luni, dupa ce a pierdut sprijinul partidului sau. Demisia lui Tudose a afectat programul lui Abe, care a…

- Premierul Japoniei, Shinzo Abe, vine in vizita in Romania, in cadrul unui turneu in Europa. Este primul sef al unui guvern japonez care viziteaza Romania. Shinzo Abe a dezvaluit ca nu este prima data cand ajunge pe plaiurile noastre.”Ma bucur ca am prilejul de a vizita Romania in calitate…

- „E cineva acolo? Shinzo Abe si-a ales cel mai prost moment sa viziteze Romania”, a scris, marti, Euronews, despre vizita premierului japonez, care a sosit in Romania imediat dupa ce Mihai Tudose a parasit Guvernul. Premierul japonez Shinzo Abe a calatorit 8.700 de kilometri pentru a face o vizita istorica…

- Cazinoul din Constanta se numara printre cele 12 monumente de patrimoniu preselectate pentru programul ''Cele mai periclitate 7 situri în 2018'' de catre o comisie de experti din diverse domenii, în deschiderea Anului European al Patrimoniului Cultural 2018, au

- Compania Coca-Cola incepe anul cu o lansare importanta pe piata din Romania: Fuzetea, care se lanseaza simultan in 37 tari din Europa un brand care se adreseaza consumatorilor in cautare de momente de relaxare. Cu un succes important la nivel global, noul ceai este o fuziune neasteptata intre extractul…

- The Rezidor Hotel Group, una din cele mai importante companii hoteliere din lume, anunta constructia unui hotel Radisson Blu in cartierul ISHO din Timisoara, dezvoltat de omul de afaceri Ovidiu Sandor. Astfel, portfoliul The Rezidor Hotel Group in Romania creste la patru hoteluri, doua in curs de…

- Luni, la Instanta suprema, era programat un nou termen intr-un dosar in care fratii Mazare sunt acuzati de fapte de coruptie in legatura cu construirea de locuinte sociale in campusul "Henri Coanda" din Constanta. Plecat in Madagascar unde incearca sa obtina azil politic, Radu Mazare a…

- SUA vor investi peste 200 milioane de dolari pentru renovarea si modernizarea unor facilitati - intre care baze aeriene - inainte de utilizarea lor in Europa de catre fortele aeriene americane, in principal pentru transportul de intariri sau stocarea de materiale pentru a "descuraja" agresiunea Rusiei,…