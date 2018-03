Stiri pe aceeasi tema

- Prin incheierea penala nr. 15/DL/18.03.2018, pronuntata in dosarul nr. 549/100/2018 al Tribunalului Maramures, s-a dispus, la propunerea Parchetului de pe langa Tribunalul Maramures, arestarea preventiva pe o perioada de 30 de zile, incepand cu data de 18 martie 2018, pana la data de 16 aprilie 2018,…

- Prin incheierea penala nr. 14/DL/16.03.2018, pronuntata in dosarul nr. 542/100/2018 al Tribunalului Maramures, s-a dispus, la propunerea Parchetului de pe langa Tribunalul Maramures, arestarea preventiva pe o perioada de 30 de zile, incepand cu data de 16 martie 2018, pana la data de 14 aprilie 2018,…

- Ieri, politistii Inspectoratului de Politie al Judetului Ilfov au retinut un tanar banuit ca ar fi savarsit mai multe infractiuni de furt din locuinta dupa ce acesta ar fi incercat sa patrunda ilegal, prin efractie, intr un imobil din cartierul Pipera. Aceasta a fost arestat preventiv si introdus in…

- Educatoarea din Timisoara care si-a ucis fetita de patru ani prin inecare a ajuns, miercuri, in arestul Politiei Timis, pentru 24 de ore, iar joi ar putea fi prezentata magistratilor cu propunerea de arestare preventiva pentru 30 de zile. "Femeia a fost externata in cursul diminetii si…

- Marti, 13 martie, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii au pus in aplicare trei mandate de perchezitie domiciliara la persoane banuite ca ar fi implicate in activitati de colectare, transport, depozitare si comercializare ilicita a produselor din tutun. Activitatile s-au desfasurat…

- Ștefan Roman, barbatul acuzat ca a ucis o barmanița in Satu Mare, a fost arestat preventiv. Magistrații Tribunalului Satu Mare au decis, luni, ca individul, in varsta de 39 de ani, sa-și petreaca urmatoarele 30 de zile in spatele gratiilor, fiind suspectat ca ar fi ucis-o in mod brutal pe barmanița…

- Matias Messi, fratele mai mare al fotbalistului Lionel Messi, a fost retinut de politie dupa ce a provocat un accident si l-a amenintat cu arma pe soferul celeilalte masini, in orasul Villa Gesell. Politistii au gasit marijuana in masina fratelui starului argentinian, relateaza As. Potrivit…

- La data de 27 februarie a.c., polițiști din cadrul Sectiei 1 Politie, impreuna cu studenti ai Academiei de Politie si elevi ai Scolii de agenti de politie “Vasile Lascar” Campina au participat la o activitate de prevenire cu liceeni. Activitatea s-a desfasurat la doua unitati de invatamant din Bacau.…

- Un tanar din Galati a fost retinut de politisti fiind banuit de proxenetism si spalare de bani, se arata intr-un comunicat transmis marti de Inspectoratul de Politie al Judetului (IPJ) Galati. Potrivit sursei citate, politistii galateni au efectuat o perchezitie la domiciliul unui tanar de 24 ani,…

- O fetita in varsta de 12 ani a murit, duminica, dupa ce a cazut de la etajul opt al blocului in care locuia. Vecinii au anuntat autoritatile, iar Politia a deschis o ancheta, transmite corespondentul MEDIAFAX. Purtatorul de cuvant al Serviciului de Ambulanta Judetean Hunedoara, Calin Dumitrescu,…

- Ultraj si tulburarea ordinii si linistii publice. Acestea sunt acuzatiile care li se aduc unor barbati de etnie rroma care ar fi agresat doi politisti. Totul s-a intamplat noaptea trecuta la priveghiul dinaintea unei inmormantari la care au participat mai multe persoane de etnie rroma. Unii dintre acuzati…

- Șoferul din Craiova care a lovit cu mașina o fetița și pe tatal ei pe o trecere de pietoni și a fugit de la locul accidentului a fost reținut pentru 24 de ore. Polițiștii au desfașurat 11 percheziții in județul Dolj, in urma carora au fost reținuți și trei prieteni ai barbatului. Anchetatorii au descins,…

- Procurori din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Valcea au dispus, la data de 05 februarie 2018 retinerea inculpatului Trasca Dumitru Catalin si punerea in miscare a actiunii penale sub aspectul savarsirii infractiunii de tentativa de omor. La data de 6.02.2018, in urma propunerii de arestare…

- In urma probatoriului administrat in cauza de politisti, tanarul de 20 ani, din mun. Iasi banuit de comiterea furtului a fost retinut pentru 24 de ore. La data de 3 februarie a.c., acesta a fost prezentat Parchetului de pelanga Judecatoria Iasi, care a dispus prezentarea sa catre Judecatoria Iasi cu…

- UPDATE Gruparea Mobila de Jandarmi a confirmat ca a retinut suspectul principal in cazul crimei de pe strada Infratirii, in aceasta dimineața, in jurul orei 7.30, pe Bulevardul Saturn. Aceasta a fost dus la Politie pentru continuarea cercetarilor. In cursul zilei de duminica, o persoana a sunat la 112…

- Duminica, 4 februarie 2018, polițiștii au reușit, in colaborare cu Parchetul de pe langa Judecatoria Dragașani, reținerea a doi tineri banuiți de savarșirea unei infracțiuni de talharie, comisa in Amaraști. In seara zilei de 1 februarie, cei doi tineri de 18 ani, ar fi așteptat persoana vatamata intr-un…

- Un barbat de 43 de ani din Picior de Munte a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Polițiștii gaeșteni Post-ul PICIOR DE MUNTE: Barbat arestat preventiv, acuzat de viol asupra fiicei vitrege apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Politistii au inceput o ancheta in cazul unei fetite de 5 ani batuta si tinuta legata de mama si bunica. Ambele femei au fost plasate de procurori sub control judiciar, iar fetita si ceilalti 3 frati minori au fost plasati in grija unui asistent maternal.

- Apele se tulbura teribil in lumea muzicii de petrecere, scrie wowbiz.ro. In urma cu patru zile, Marius Tepeliga, un indragit cantaret de manele, a fost retinut de politisti, dupa ce timp de doua saptamani, el a fost cautat intens de oamenii legii! Citeste si Politistii de frontiera au descoperit…

- Magistratii Tribunalului Iasi au dispus luni seara arestarea preventiva pentru 30 de zile a barbatului care a injunghiat un politist din trupele speciale aflat in timpul liber. Judecatorii au admis propunerea procurorilor Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi privind arestarea preventiva a unui…

- Polițiștii din județul Suceava au fost alertați, dupa ce o fetița, mama și bunica ei au disparut in acceași zi din orașul Dolhasca. Copila și cele doua femei au plecat de acasa, iar rudele spun ca nu mai au nicio veste de la ele de mai mult de șapte zile. Politistii le cauta pe Vera Aioanei, de 25 de…

- In noaptea de 20/21 ianuarie 2018, Politia Municipiului Sebeș a fost sesizata de o femeie de 69 de ani, din municipiu, cu privire la faptul ca o persoana necunoscuta a intrat in locuinta sa si a determinat-o sa-i dea suma de 6.300 de lei. Imediat au fost demarate activitatile de cercetare, iar in mai…

- Politistii si procurorii din Resita au reusit sa obtina arestarea barbatului din Cornereva acuzat ca si-a ucis doi copii. Individul a fost audiat ore intregi iar judecatorii au hotarat ca el sa fie arestat. Va reamintim ca procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Caras-Severin au dispus, la data…

- Consilier județean, camatar in timpul liber! Asta au depistat polițiștii de la Giurgiu, care au obținut arestarea la domiciliu a consilierului PNL, Mihnea Boerescu. Polițiștii giurgiuveni au transmis, in aceasta dimineața, un comunicat de presa prin intermediul caruia anunța ca: efectueaza cercetari,…

- Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție este abilitat sa aduca la cunostinta opiniei publice urmatoarele: ​Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Caraș-Severin au dispus, la data de 12 ianuarie 2018, punerea in miscare a…

- Politistii de investigatii criminale din cadrul IPJ Timis, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe langa Judecatoria Timisoara fac cercetari, in doua dosare penale pentru infractiuni de instigare publica, dupa ce pe retelele sociale au aparut mai multe mesaje legate de protestele din Timisoara.…

- In aceasta dimineata, politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pun in aplicare 10 mandate de perchezitie domiciliara, in municipiul Bucuresti si in judetul Ilfov,…

- Politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pun in aplicare miercuri dimineata 14 mandate de perchezitie domiciliara in Capitala si in judetele Ilfov si Arges, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalarea…