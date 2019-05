Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 42 de ani a fost ucis, vineri seara, de un fulger. El se pregatea sa mulga oile, impreuna cu alți angajați de la stana lui, cand s-a produs descarcarea electrica fatala. Incidentul a avut loc pe un camp intre localitațile Insuraței și Zavoaia, unde omul avea animalele la pascut,…

- Cadavrul unui barbat de 57 de ani, din Marasesti, județul Vrancea, a fost gasit astazi de politisti intr-un canal de irigatii din spatele Garii Padureni-Putna. Acesta plecase la pescuit in urma cu doua zile, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. "Joi, Politia Orasului Marasesti…

- Procurorii brașoveni au deschis o ancheta dupa ce, marți, o tanara a fost gasita moarta in casa in care locuia singura, la cateva zile de la deces. Fata, in varsta de 29 de ani, care suferea de depresie și era sub tratament medicamentos, nu raspundea la telefon de cateva zile. O prietena care cunoștea…

- Serviciul de Ambulanta al Judetului Constanta are program normal de lucru in perioada minivacantei de Paste si 1 Mai, cu mentiunea ca va asigura si eliberarea certificatelor constatatoare de deces.Asistenta medicala de urgenta va fi asigurata prin 8 unitati medicale: Spitalul Judetean Constanta, spitalele…

- Un copil de doar 2 ani a murit azi, in jurul orei 13.00, dupa ce s-a inecat cu paste. Tragedia a avut loc la Valenii de Munte, in județul Prahova. Cea care a sunat la 112 si a cerut ajutor a fost mama copilului in varsta de 2 ani, a notat mediafax. Medicii de la ambulanta nu au mai putut face nimic…

- Femeia, in varsta de 82 de ani, disparuse acum doua saptamani de la locuinta de domiciliu din comuna Dobroteasa. Cadavrul ei a fost descoperit plutind pe raul Olt, in apropierea unei foste balastiere din comuna Prundeni. Reprezentantii Inspectoratului de Politiei Judetean (IPJ) Valcea au transmis,…

- Trupul barbatului din Sirna, judetul Prahova, care a fost ingropat de o alta familie din Ploiesti, dupa ce angajatii de la Serviciul de Medicina Legala au incurcat cadavrele, a fost exhumat, sambata dimineata, si predat familiei.

- Polițiștii au fost sesizați, vineri, de o familie din Șirna, cu privire la faptul ca la Serviciul de Medicina Legala s-ar fi produs o incurcatura. Se pare ca trupul neinsuflețit al rudei lor, un barbat de 57 de ani, gasit spanzurat acum doua zile, ar fi fost dat altei familii.