In afara de cele 90 de cazuri raportate de Spitalul Judetean de Urgenta Braila, mai sunt trei cazuri la Spitalul de Paleatie, trei la Spitalul de Pneumoftiziologie si doua la Spitalul de Psihiatrie. Cele mai multe infectii nosocomiale sau infectii asociate asistentei medicale, cum se numesc dupa noul Ordin de Ministru din 7 octombrie 2016, au fost cu Clostridium difficile, o infectie cu o incidenta mare, care apare in mediul spitalicesc in relatie directa cu tratamentul pe baza de antibiotice si care necesita masuri speciale de izolare, din cauza gradului mare de contagiozitate.

