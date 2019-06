Trei autospeciale de Politie au fost lovite de un copac doborat de furtuna, sambata dupa-amiaza, in fata sediului Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Braila. La fata locului s-au deplasat echipaje ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Braila si angajati ai Seroplant, pentru taierea si inlaturarea trunchiului copacului cazut. "In municipiul Braila se intervine pentru inlaturarea trunchiurilor a 11 copaci cazuti in urma furtunii. Sunt in teren cinci echipaje cu patru autospeciale ASAS si una de descarcerare ale ISU Dunarea si un echipaj de la Primaria Braila, serviciul Seroplant.…