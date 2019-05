Stiri pe aceeasi tema

- La data de 20 mai a.c., politistii au fost sesizati prin 112 de catre o femeie de 40 de ani, din Bistrita despre faptul ca, in timp ce se afla in depozitul unui magazin din Bistrita i s-a sustras portmoneul in care avea suma de 400 de lei. Ca urmare a cercetarilor efectuate, politistii Biroului Ordine…

- Un tanar de 21 de ani, din comuna Romanasi, urmarit national pentru infractiuni contra integritatii corporale a fost prins de politisti la inceputul acestei saptamani. Astfel, luni, 13 mai, politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale, impreuna cu politistii din cadrul Postului de Politie…

- Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, Postului de Poliție Laloșu și Serviciului de Acțiuni Speciale au pus in executare un mandat european de arestare, emis de autoritațile judiciare din Italia. La data de 7 mai, polițiștii au pus in ...

- Politistii de frontiera din Urziceni au identificat si predat autoritatilor competente un cetatean roman cautat de autoritatile din Luxemburg pentru savarsirea de infractiuni contra persoanei. Scms. Radu Lungu, purtator de cuvant ITPF Sighetu Marmatiei: “Astazi, 30 Aprilie 2019, in jurul orei 3 dimineata,…

- Un barbat cu mandat european de arestare, pentru comiterea de infractiuni contra proprietatii in Germania, a fost depistat de politistii, la Sebes. La data de 1 aprilie 2019, politistii Compartimentului Urmariri din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale al IPJ Alba, sprijiniti de un politist…

- Politistii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale impreuna cu polițiști din cadrul Secției de poliției rurala Pogoanele au depistat, in comuna Rușețu, un tanar de 30 de ani din Buzau. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, a rezultat ca tanarul era dat in urmarire la nivel national,…

- Un tinar de 27 de ani, din Piatra Neamt, pe numele caruia era emis un mandat de arestare preventiva a fost depistat recent de politistii nemteni. “La data de 5 martie, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au depistat pe o strada din Piatra Neamț, un tinar, de 27 de ani, pe numele…

- Reținerea neleaga a unui tanar din Motru, arunca, din nou, o pata neagra pe imaginea poliției din orașul minier, instituția fiind macinata, de-a lungul vremii, de scandaluri in care protagoniști au fost polițiști prinși la pacanele, bauți in timp ce mergeau la serviciu, protectori ai transporatorilor…