Stiri pe aceeasi tema

- Politistii cauta un sofer care a intrat cu masina pe trotuar, marti dimineata, si a ranit grav un tanar, apoi a fugit de la locul accidentului, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al IPJ Braila, Laura Belciugan. "Astazi dimineata (marti - n.r.), in jur de ora 3,00, un autoturism…

- Politistii cauta un sofer care a intrat cu masina pe trotuar, marti dimineata, si a ranit grav un tanar, apoi a fugit de la locul accidentului, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al IPJ Braila, Laura Belciugan. Astazi dimineata marti n.r. , in jur de ora 3,00, un autoturism care se deplasa…

- Politistii cauta un sofer care a intrat cu masina pe trotuar, marti dimineata, si a ranit grav un tanar, apoi a fugit de la locul accidentului, a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Braila, Laura Belciugan, potrivit Agerpres. "Astazi dimineata (marti - n.r.), in jur de ora 3,00, un autoturism…

- O femeie de 36 de ani si fetita sa, in varsta de 4 ani, au fost transportate la spital, sambata, in urma unui accident rutier. Un microbuz cu remorca a intrat in coliziune cu masina in care se aflau cele doua, pe Drumul Național 14 (DN 14), in localitatea Saros pe Tarnave, potrivit Inspectoratului de…

- Un tanar de 20 de ani din orasul Novaci a fost retinut, dupa ce a furat un autoturism din curtea Serviciului de Ambulanta din localitate, pe care l-a condus sub influenta bauturilor alcoolice, a informat, luni, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj, Miruna Prejbeanu,…

- Un tanar in varsta de 19 ani a fost retinut de politistii din Botosani dupa ce a condus un autoturism pe un drum comunal, a accidentat un barbat, iar apoi a parasit locul faptei. Oamenii legii au stabilit ca suspectul nu are permis de conducere, iar masina respectiva avea autorizatia provizorie de…

- Ieri, 1 aprilie 2019, in jurul orei 22.15, politistii din Campeni au fost solicitati sa intervina pentru solutionarea unui eveniment rutier, soldat cu pagube materiale, produs pe DN 75, pe raza comunei Scarisoara. Soferul care a produs accidentul, a patruns, partial, pe sensul opus de mers, a acroșat…

- "Imaginile arata cum autoturismul opreste la una din pompe, soferul alimenteaza, dupa care isi vede de drum. Masina avea placutele de inmatriculare acoperite cu o punga. Cine recunoaste soferul, rugam sa ne dati mesaj in privat", se arata pe pagina de Facebook – Atentie Politia Iasi.