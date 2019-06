Stiri pe aceeasi tema

- In baza de date a AJOFM Dambovita sunt inregistrate in aceasta saptamana 366 de locuri de munca, din care 21 pentru persoanele cu studii superioare, 250 care se adreseaza persoanelor calificate in diverse meserii si 95 de posturi pentru muncitorii necalificati. Din categoria absolventilor de studii…

- In baza de date a AJOFM Dambovita sunt inregistrate astazi 366 de locuri de munca, din care: 21 pentru persoanele Post-ul 366 de locuri de munca disponibile pentru persoanele aflate in cautarea unui loc de munca apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Compania Autoliv va inaugura fabrica de la Rovinari oficial in luna iulie. In acest an va funcționa cu 450 de angajați. Au fost depuse peste 2000 de CV-uri. Potrivit lui Robert Filip, activitatea fabricii de sisteme de siguranța va incepe in luna mai. Pe data de 22 mai urmeaza sa fie aduse noile linii…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) anunța ca sunt disponibile 28.627 locuri de munca, potrivit datelor furnizate de agentii economici, transmite ANOFM, potrivit Mediafax.La nivel national, cele mai multe locuri de munca sunt oferite pentru: agent de securitate (2.801),…

- In baza de date a AJOFM Dambovita sunt inregistrate astazi 570 de locuri de munca, din care: 20 pentru persoanele Post-ul DAMBOVIȚA: 570 de locuri de munca disponibile pentru persoanele aflate in cautarea unui loc de munca apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Numarul total de locuri vacante comunicat de angajatori 303 locuri vacante in urmatoarele ocupatiiDenumire ocupatieConditii de ocupareDenumire angajatoragent hidrotehniclocul de munca se afla in Localitatea Namoloasa Jud. GalatiAN APELE ROMANE ADA BUZAU IALOMITA SGA BRAILA Str. Gradinii Publice nr.…

- In baza de date a AJOFM Dambovita sunt inregistrate, in acest moment, 670 de locuri de munca. Dintre acestea, 32 de sunt pentru persoanele cu studii superioare, 532 se adreseaza persoanelor calificate in diverse meserii si 106 de posturi erau destinate muncitorilor necalificati.

- In baza de date a AJOFM Dambovita sunt inregistrate pentru aceasta saptamana 340 de locuri de munca disponibile, din care 12 pentru persoanele cu studii superioare si 250 carese adreseaza persoanelor calificate in diverse meserii. Diferenta de 78 de posturi este pentru muncitorii necalificati. Pentru…