Stiri pe aceeasi tema

- Compania Agricost, care detine 57.000 de hectare de teren agricol in Insula Mare a Brailei, planuieste sa investeasca in 2019 si 2020, 35 de milioane de euro in tehnologii, echipamente si utilaje agricole performante.

- Fondul de investiții Al Dahra Holding din Emiratele Arabe Unite a preluat, anul trecut, Agricost Braila, cel mai mare producator agricol din Romania, deținut de antreprenorul Constantin Duluțe. Agricost Braila are in arenda o suprafața de 57.000 hectare in Insula Mare a Brailei, pentru care primește…

- Compania Agricost, care detine 57.000 de hectare de teren agricol in Insula Mare a Brailei, planuieste sa investeasca in 2019 si 2020, 35 de milioane de euro in tehnologii, echipamente si utilaje agricole performante, potrivit newsweek.ro. "Pana acum am investit cel putin 100 de milioane de…

- Agricost, cea mai mare ferma din Europa a investit recent in achizitia a 35 de tractoare cu ghidare automata Trimble, care vor ajunge in Insula Mare a Brailei pana la finalul anului acesta, ducand la 80 numarul de tractoare astfel echipate pe care le detine.

- Agricost, cea mai mare ferma din Europa a investit recent in achiziția a 35 de tractoare cu ghidare automata, care vor ajunge in Insula Mare a Brailei pana la finalul anului acesta, ducand la 80 numarul de tractoare astfel echipate pe care le deține potrivit hotnews.Pe langa monitorizarea…

- "Agricost este cea mai mare ferma de cereale din Romania si opereaza in sistem de arenda aproape 56.000 de hectare de teren in Insula Mare a Brailei. Valoarea tranzacției este de circa 200 milioane de euro. Agricost SA a primit prin atribuire directa, in 2012, un contract de concesiune pe o perioada…

- Ambasadorul Emiratelor Arabe Unite in Romania, Ahmed Abdullah Bin Saeed Al Matrooshi, a vorbit, intr-un interviu acordat publicatiei Financial Intelligence despre strangerea legaturilor economice dintre cele doua tari si despre investitiile emirateze in Romania. "Avem in vedere creșterea schimburilor…

- In cadrul celei de a IV-a ediții a Congresului Fermieri pentru Fermieri, eveniment dedicat membrilor APPR, dar si specialistilor din domeniu, care a avut loc in data de 30 ianuarie 2019, a fost decernat Trofeul „Porumbul de Aur 2018”. La categoria irigat, castigator a fost Mihai Solomei de la Agricost…