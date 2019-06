Stiri pe aceeasi tema

- Lacul Sarat din statiunea cu acelasi nume, cunoscuta în întreaga lume ca izvor de sanatate, se confrunta în momentul de fata cu un fenomen ciudat, care face ca apa sa capete o nuanta portocalie, iar nivelul apei este cel mai scazut din

- Consiliul National al Audiovizualului (CNA) a aprobat acordarea unei licente pentru Smart TV (plus varianta Smart TV HD), o televiziune generalista, administrata de Adrian Sarbu, fondatorul Pro TV, si de jurnalistul Marius Tuca, potrivit Pagina de Media.

- Banca Centrala Europeana (BCE) a decis, joi, sa nu modifice dobanzile si a anuntat ca intentioneaza sa mentina nivelul scazut record al dobanzilor pana la mijlocul anului viitor, mult dupa data de 31 octombrie, cand se incheie

- Un nou studiu arata ca nivelul marii ar putea creste cu pana la 238 de centimetri pana in anul 2100, fapt care va insemna pierderea a peste 1,7 milioane de kilometri patrati de teritoriu, potrivit news.roOamenii de stiinta cred ca nivelul marii va creste mult mai mult decat era prezis, din…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, sambata dimineața, o avertizare nowcasting cod portocaliu de vijelii pentru județele Ialomița, Braila și Buzau.Meteorologii avertizeaza ca in aceste județe se vor inregistra frecvente descarcari electrice, grindina, intensificari ale vantului…

- Numarul romanilor care au incredere in justiție a scazut la doar 40% in ultimul an, rezulta dintr-un sondaj Eurobarometru dat publicitatii vineri de Comisia Europeana. Doar 40% dintre romani au o parere buna sau destul de buna despre independenta tribunalelor si a judecatorilor, in scadere fata de 2018,…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, luni, un curs de referinta de 4,7619 lei/euro, o crestere de 0,07% fata de nivelul atins vineri. In luna ianuarie, euro a atins de 11 ori noi niveluri record in raport cu leul si a ajuns, in 25 ianuarie, la un nivel maxim de 4,7648 lei. Vineri,…

- Sergiu Hanca, 26 de ani, a povestit cum se simte la echipa lui, MKS Cracovia, aflata in plina ascensiune in Polonia, cu care crede ca s-ar bate la titlu in Liga 1. Superoptimism și pentru preliminariile naționalei! A parasit „haita" iarna trecuta și este singurul plecat caruia ii merge bine la noua…