"Desi licitatia a fost lansata inca in luna februarie, iar ofertele s-au depus in luna martie, procedurile, contestarea si clarificarile au dus la intarzierea termenelor cu mult peste ceea ce ne propusesem. Eu imi doream sa avem totul gata la inceputul lunii septembrie, de asta am si inceput din timp procedurile. Sper ca, la inceputul lunii noiembrie, sa semnam contractele, iar produsele sa ajunga in scoli", a declarat presedintele CJ Braila, Iulian Chiriac.

Avand in vedere problemele intampinate in anii trecuti privind intarzierea distribuirii in scoli a produselor de panificatie, lactate…