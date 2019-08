Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a 23-a editie a Festivalului International de Teatru "Shakespeare" de la Gdansk, una dintre cele mai prestigioase manifestari teatrale din intreaga lume, a debutat vineri in orasul port polonez, pe scena festivalului urmand sa urce artisti din toata Europa, relateaza dpa. O punere in scena a…

- Teatrul de Stat Constanta organizeaza in perioada 20 - 30 iunie cea de a IV-a editie a Festivalului International de Teatru "Miturile cetatii", la care participa peste 30 de teatre din tara si strainatate. Spectacolele din cadrul festivalului vor avea loc la Teatrul de Stat Constanta, Teatrul National…

- Aflat in plina desfașurare, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu continua sa surprinda și sa-i seduca pe iubitorii artelor spectacolului cu noi propuneri, povești, spectacole și revarsare de culoare in orașul de pe Cibin!

- Au fost patru zile frenetice la ediția cu numarul 26 a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu. Zeci de mii de oameni au asistat la spectacolele itinerante și concerte in aer liber. Mii de spectatori au fost incintați de selecția propusa de organizatori in programul Indoor.

- Micro-Folie Sibiu, primul muzeu digital din Romania, a fost inaugurat oficial, sambata, in cadrul Festivalului International de Teatru de la Sibiu (FITS) si al Sezonului Romania-Franta.Michele Ramis, ambasadoarea Frantei in Romania, Daniela Campean, presedintele Consiliului Judetean Sibiu,…

- E.S. Amabasadorul Franței in Romania, doamna Michele Ramis, efectueaza o vizita la Sibiu, in perioada 14-16 iunie 2019, cu ocazia Festivalului Internațional de Teatru (FITS), unde peste 20 de manifestari culturale sunt inscrise in cadrul Sezonului Franța-Romania. Read More...

- Cea de-a 26-a editie a Festivalului International de Teatru de la Sibiu, care va avea loc in perioada 14-23 iunie, aduce 540 de evenimente, sustinute de 3.300 de artisti din 73 de tari, care vor juca in 75 de spatii, cu aproximativ 70.000 de spectatori pe zi, a declarat Constantin Chiriac, presedintele…

- O echipa de 10 elevi de la Colegiul National “Titu Maiorescu” Aiud participa, in perioada 13 – 20 mai, la Festivalul International de Teatru de la Vichy, Franța, „Water is memory”. Au sustinut un spectacol de teatru si au participat la dezbatere alaturi de colegii lor din Franta. Vizita elevilor in…