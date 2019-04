Stiri pe aceeasi tema

- Barbații care au furat luni dimineata, 500.000 de lei dintr-un autoturism din Braila, au fost prinsi pe o strada din Galati. Aceștia au fost retinuti. „Cei doi autori ai furtului au fost gasiti si retinuti pentru 24 de ore. Acestia au fost introdusi in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva al IPJ…

- Potrivit IPJ BrailA, cei doi barbati de 45 si 46 de ani au fost plasati in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva al IPJ Braila, urmand sa fie prezentati marti cu propunere de arestare preventiva. Furtul a avut loc luni dimineata, pe o strada din Braila. Un om de afaceri din oras a fost pradat…

- Sase persoane banuite de contrabanda cu tigari si alcool au fost retinute in urma perchezitiilor efectuate joi de politisti de la combaterea criminalitatii organizate, sub coordonarea DIICOT, in judetele Olt si Arges, informeaza Agerpres.Citește și: Meteorologii au emis cod galben de vant…

- Abia trecuți de varsta majoratului, doi tineri au furat o bicileta dintr-o incapere de la parterul unui bloc. Cei doi au amanetat bicicleta pentru suma de 300 de lei. Polițiștii i-au reținut pe suspecți pentru 24 de ore polițiști din cadrul Postului de Politie Matasari au reținut pentru 24 de ore și…

- Doi tineri au fost reținuți ieri, dupa ce in urma cu cateva zile, au spart mai multe automate de bauturi de pe raza municipiului Targu-Jiu. Trei societați comerciale au suferit prejudicii, suma totala fiind de 2500 de lei. Un tanar, in varsta de de 22 de ani, din comuna Hangu, judet Neamț, și un altul,…

- La data de 27 martie a.c., politisti din cadrul Poliției Municipiului Targu Jiu au retinut pentru 24 de ore si introdus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva al Inspectoratului de Poliție Județean Gorj, doi tineri, unul de 22 de ani, din comuna Hangu, judet Neamț, iar celalalt de 29 de ani,…

- Polițiștii oradeni au dentificat și cercetat doi tineri de 18 și 19 ani, ambii din municipiul Oradea și un altul de 24 de ani, din comuna Chișlaz, banuiți de comiterea infracțiunilor de talharie calificata, acces ilegal la sistem informatic și efectuarea de operațiuni financiare in mod fraudulos.…

- La data de 20 februarie a.c., politisti din cadrul Politiei Targu Carbunesti au reținut pentru 24 de ore și introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva al Inspectoratului de Poliție Județean Gorj, 2 tineri, unul in varsta de 18 ani, banuit de savarșirea infracțiunilor de instigare la distrugere,…