Stiri pe aceeasi tema

- Autorul atentatului terorist de la Mall Braila din noiembrie 2018, Marius Valentin Parfenie, in varsta de 20 de ani, nu se afla sub influenta drogurilor in momentul in care a comis fapta, potrivit rezultatului...

- Marius Valentin Parfenie nu consumase droguri, dar avea o alcoolemie in sange de 1,25 grame la mie. Parchetul de pe langa Tribunalul Braila asteapta rezultatul expertizei psihiatrice de la Institutul National de Medicina Legala "Mina Minovici". Intre timp, Marius Valentin Parfenie a fost adus…

- Autorul atentatului terorist de la Mall Braila din noiembrie 2018, Marius Valentin Parfenie, in varsta de 20 de ani, nu se afla sub influenta drogurilor in momentul in care a comis fapta, potrivit rezultatului probelor de sange transmise de Institutul National de Medicina Legala (INML) Iasi catre procurorul…

- Autorul atentatului terorist de la Mall Braila, Marius Valentin Parfenie, in varsta de 20 de ani, a primit inca o luna de arest preventiv, dupa ce judecatorii Tribunalului Braila au admis propunerea procurorului Parchetului de pe langa Tribunalul Braila de prelungire a arestului incepand cu data de…

- Judecatorii de la Tribunalul Braila care au decis ca Marius Valentin Parfenie, in varsta de 20 de ani, sa fie arestat preventiv pentru 30 de zile au schimbat incadrarea faptei. Magistratii considera atacul sau de duminica, 11 noiembrie, ca fiind terorist.

- Motivarea magistratilor de la Tribunalul Braila cu privire la arestarea lui Marius Valentin Parfenie, individul responsabil de atacul din 11 noiembrie, soldat cu ranirea a zece persoane, lamureste mai multe aspecte ale cazului.

- Motivarea magistratilor de la Tribunalul Braila cu privire la arestarea lui Marius Valentin Parfenie, individul responsabil de atacul din 11 noiembrie, soldat cu ranirea a zece persoane, lamureste mai multe aspecte ale cazului.

- Cazul atacului de Braila devine, pe zi ce trece, din ce in ce mai grav. Potrivit Biroului de Presa al Tribunalului Braila, planul atacatorului de la Mall Braila, Marius Valentin Parfenie, in varsta de 20 de ani, care a ranit duminica zece persoane, era sa omoare cat mai multi romani si apoi sa se sinucida.