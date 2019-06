Stiri pe aceeasi tema

- O persoana in varsta de 71 de ani si-a pierdut viata intr-un accident rutier petrecut, joi, pe DN13E, pe raza localitatii Barcani. Traficul a fost blocat in urma accidentului. "Din primele informatii, o femeie de 71 de ani a fost lovita de un autoturism, aceasta pierzandu-si viata in urma impactului.…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 1, la iesirea din localitatea Vistea de Jos catre Brasov, judetul Brasov, soferul unui autoturism a adormit la volan si a patruns pe contrasens, unde a intrat in coliziune frontala cu o autoutilitara care circula regulamentar.…

- Traficul rutier este blocat, in aceasta dimineata, pe DN7 km la 171+650m, in locxalitatea Goranu, in urma unui accident rutier. Un barbat in varsta de 86 de ani care a traversat neregulamentar, a fost acroșat de un tir. Victima a ...

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN25 Galati ndash; Tecuci, la kilometrul 53, in zona localitatii Independenta judetul Galati , a avut loc in jurul orei 17.05 un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme si un autotren.In urma impactului,…

- Circulatia rutiera a fost reluata pe DN 1, in judetul Bihor, unde a avut loc un accident rutier soldat cu patru persoane ranite si una decedata, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane.Potrivit sursei citate, pe DN 1, intre localitatile Borod si Topa de Cris, judetul…

- Traficul rutier este oprit, vineri dimineata, pe DN 6, in judetul Caras-Severin, din cauza unui accident soldat cu ranirea unei persoane, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. Potrivit sursei citate, pe DN 6 Caransebes - Lugoj, la kilometrul 465+110…

- Traficul rutier pe Drumul National 7,' blocat si apoi restrictionat pe o banda joi seara, din cauza unui incendiu de padure care se manifesta in apropierea soselei, a fost reluat vineri dimineata, potrivit news.ro."Circulatia rutiera se desfasoara pe ambele fire pe DN 7 Ramnicu Valcea – Sibiu,…

- Circulatia rutiera este blocata pe ambele sensuri de mers, duminica, pe Drumul Național (DN5), in localitatea Jilava, judetul Ilfov, in urma unui grav accident rutier, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR). Evenimentul rutier a avut loc la kilometrul 13+100…