- Pentru cei care vor sa protejeze natura si renunta la impodobirea bardului, instagramerii vin cu o solutie. Impodobirea cactusului este noul trend de sarbatori, imaginile cu acestia depasind in ultima perioada peste 2,1 milioane de postari.

- Manchester City a caștigat duelul cu Hoffenheim, 2-1, dar jucatorii lui Pep Guardiola au oferit faza negativa a serii. In minutul 56 al meciului, la scorul de 1-1, Sterling, Sane și Bernardo Silva au plecat singuri pe contraatac și s-au facut de ras. Sterling i-a pasat excelent lui Sane, care era singur…

- Premierul Pavel Filip si prim-ministrul Viorica Dancila au avut o intrevedere joi, 22 noiembrie, la Bucuresti, in cadrul sedintei comune a celor doua guverne. Oficialul moldovean a subliniat ca Romania este principalul partener comercial al R. Moldova, volumul comertului exterior depasind suma de 1…

- Imi ajung adesea la ureche zvonuri despre unele dezbateri din interiorul partidelor, cu privire la raportul optim dintre profilul colectiv al unei organizatii politice si profilul individual al membrilor lor. Tema devine importanta mai ales in preajma alegerilor (locale sau nationale, autohtone sau…

- N. D. Avand in vedere ca peste o luna vine Mos Nicolae, zi in care, confom traditiei, se aprind luminitele de Craciun in oras, la Ploiesti deja au inceput pregatirile. Ieri dupa pranz, de pilda, cei care au trecut prin centrul orasului, mai exact in dreptul Pasajului pietonal “Nichita Stanescu”, au…

- Autoritatile locale au inceput impodobirea centrului orasului Targu Jiu pentru sarbatori. Vor fi instalati peste 100 de brazi metalici cu instalatii luminoase. Dupa mai multi ani, primarul intentioneaza sa aduca in centrul orasului un brad natural. Bradul din luminite, cumparat ...

- Noua grila de toamna a TVR 2 o gaseste pe buzoianca Aida Parascan in calitate de realizator al unei emisiuni culinare. Proiectul poarta numele „Chef de vedete”, iar primele editii vor fi difuzate din aceasta saptamana, de luni pana vineri, de la ora 15,30, informeaza paginademedia.ro. „Totul a inceput…