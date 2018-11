Bradul de Crăciun la Vatican, amplasat în piaţa Sfântul Petru Un exemplar de brad rosu ce provine dintr-o padure din nord-estul Italiei a fost instalat joi in piata Sfantul Petru din Roma, pentru a deveni traditionalul brad de Craciun care este amplasat in fiecare an in acest spatiu emblematic pentru religia catolica, informeaza AFP. Bradul va fi impodobit cu un sistem de iluminat cu consum energetic scazut, pe 7 decembrie. 'Pentru mine, e foarte distractiv, pentru ca eu vin din Australia, unde noi sarbatorim Craciunul pe plaja', a declarat Peter, un turist australian. El s-a declarat 'privilegiat' ca a putut 'sa vada acest magnific brad de Craciun'. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

