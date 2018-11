Stiri pe aceeasi tema

- Un brad-rosu dintr-o padure din nord-estul Italiei a fost instalat joi in Piata Sf. Petru din Roma pentru a deveni traditionalul pom de Craciun al acestui emblematic loc al catolicismului, relateaza AFP. Bradul va fi iluminat cu ghirlande de lumini cu consum redus de energie, care vor fi aprinse la…

- Cum sezonul sarbatorilor de iarna a inceput oficial la Casa Alba, presedintele Donald Trump si Prima Doamna au intampinat traditionalul brad de Craciun pentru 2018. Cuplul, imbracat festiv in rosu, a admirat bradul in zona Nord Portico a Casei Albe, adus ca in fiecare an intr-o caleasca decorata, pe…

- Casa Alba e in toiul pregatirilor de Craciun. Presedintele american Donald Trump si prima doamna, Melania, au intampinat bradul care va fi amplasat in Camera Albastra a resedintei prezidentiale.Molidul a fost adus din Carolina de Nord si are o inaltime de peste 59 de metri.

- Imagini incredibile luni la pranz pe strazile din Lugoj. Administratia locala a decis sa transporte pomul de Craciun pe cele mai intens circulate artere din oras. Pentru ca au ales prost mijlocul de transport, bradul s-a transformat intr-o matura uriasa. Muncitorii nici macar nu au legat pomul. Zeci…

- Scene tragi-comice pe strazile din Lugoj. In graba de a monta pomul de Craciun in centrul orașului, autoritațile au ales un brad uriaș, pe care muncitorii l-au taiat din curtea unui centru de plasament. Apoi l-au legat de un tractor și l-au tarat pe strazi.

- Regiunea Veneto din nord-estul Italiei a fost deosebit de afectata, unde sute de copaci au fost dezradacinati pe versantii muntilor Dolomiti, in urma vanturilor extrem de puternice de joi."Peisajul arata ca dupa un cutremur de pamant", a declarat guvernatorul acestei regiuni, Luca Zaia.…

- Unul dintre artistii cu cea mai spectaculoasa ascensiune a ultimilor ani, Mihail, impresioneaza prin performantele atinse in domeniul muzical, intr-un timp foarte scurt. Artistul care a avut un parcurs uimitor s-a bucurat in acest an de un binemeritat succes international. El a cucerit piata muzicala…

- Bradul impodobit si decoratiunile de Craciun au fost instalate ilegal ieri in centru Capitalei. Anuntul a fost facut de edilul interimar care sustine ca agentul economic nu a primit autorizatie din partea autoritatilor.