Stiri pe aceeasi tema

- Cu cateva zile inainte de CrEciun, Zina Dumitrescu a primit o veste minunatE. Celebra creatoare a aflat cE fiul ei va bate drum tocmai din Elve:ia, pentru a o vizita cu ocazia sErbEtorilor de iarnE.

- Daca ți se intampla sa crezi ca nimic nu poate fi mai bun decat o cafea, mai gandește-te o data și inspira-te din atmosfera Craciunului. De la rețete rapide și simple la feluri care iți vor uimi oaspeții, gandește-te la o ocazie in care iți va face placere sa pregatești ceva cu propriile maini și intra…

- Seara trecutE, Pepe a avut parte de o petrecere ca in filme, chiar la el acasE! Casa a fost impodobitE cu mii de becule:e "i decora:iuni de CrEciun, iar priveli"tea pErea ruptE din basme. }n acest cadru, familia xi cei mai apropiati prieteni ai artistului, au petrecut panE dimineatE.

- Gorgonzaola, branza cu mucegai de origine italiana, este facuta din lapte de vaca, nedegresat, sare si o cultura de mucegai. Cunoscatorii spun ca mancarurile cu gorgonzola sunt fine, deosebite si au o savoare aparte, iar reteta de vita in sos de gorgonzola este cu adevarat speciala. Poate avea un mare…

- Polițiști din Argeș, reținuți. Cei doi sunt acuzați ca au luat mita in scandalul de la Permise. Doi polițiști, unul de la postul de Poliție din comuna argeșeana Bradu, iar altul de la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Inmatricularea Vehiculelor Argeș au fost reținuți luni, 29…

- Un prieten iți sare brusc in fața, la colțul unei cladiri. Inima ta incepe sa bata cu putere și simți o ciudata stare de amețeala. „M-ai speriat de moarte!”, spui. Desigur, faptul ca poți rosti aceasta expresie comuna inseamna ca nu nu ai murit. Dar spunand ca este atat de comuna, de fapt, trebuie sa…

- Membrii Asociației Internaționale a Polițiștilor s-au reunit in Olanda Am avut privilegiul de a participa, in calitate de membu I.P.A., dar si de Presedinte fondator al OADO – ECOSOC – ONU, la una dintre cele mai selecte si rafinate intruniri ale lumii, si anume, la al 63-lea Congres Mondial…