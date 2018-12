Bradley de Nooijer şi-a prelungit contractul cu FC Viitorul Fundasul stanga olandez Bradley de Nooijer si-a prelungit contractul cu FC Viitorul Constanta, noua intelegere fiind valabila pana in vara anului 2021. In varsta de 21 de ani, pe care i-a implinit la 7 noiembrie, Bradley de Nooijer a ajuns la Constanta la finele lunii august 2017 si a reusit sa devina rapid un jucator de baza al formatiei constantene. A avut evolutii foarte bune in tricoul Viitorului, s-a adaptat rapid la stilul de joc al echipei si, de asemenea, s-a acomodat rapid in Romania ... Citeste articolul mai departe pe cugetliber.ro…

Sursa articol si foto: cugetliber.ro

