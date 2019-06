Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Bradley Cooper a inceput negocierile pentru a interpreta rolul principal din adaptarea "Nightmare Alley" ce va fi regizata de Guillermo del Toro si produsa de Fox Searchlight, conform unui material publicat vineri de Variety. Surse citate de Variety indica faptul ca starul a primit recent oferta…

- Actorul american Sam Rockwell, castigator al unui premiu Oscar pentru rolul secundar in filmul 'Three Billboards Outside Ebbing, Missouri' (2017), negociaza pentru a se alatura distributiei noului lungmetraj al regizorului Clint Eastwood, 'The Ballad of Richard Jewell', relateaza…

- David Benioff si D.B. Weiss, creatorii serialului „Game of Thrones”, au incheiat colaborarea cu Management 360, compania cu care au colaborat de la inceput pentru acest show, scrie Variety potrivit news.roGuymon Casady, acum fost manager, a fost cel care a facut legatura dintre Benioff si…

- Arnold Schwarzenegger isi imprumuta vocea personajului principal din serialul animat „Stan Lee’s Superhero Kindergarten”, pregatit de Genius Brands International si POW! Entertainment, potrivit news.ro.Actorul a spus ca vede ca „un privilegiu” implicarea in acest proiect, care va duce mai…

- Actorul Robert Pattinson este in carti pentru a da viata lui Batman in urmatorul film dedicat popularului supererou, informeaza Press Association. Potrivit publicatiei Variety, vedeta britanica este in negocieri pentru a juca acest rol, pe care-l va prelua de la Ben Affleck. Pattinson (33 de ani), cunoscut…

