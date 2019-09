Brad Pitt spune totul despre problemele lui cu alcoolul si drogurile!

Stiri pe aceeasi tema

- Starul hollywoodian Bard Pitt a facut marturisiri intr-un interviu pentru The New York Times. Brad Pitt a vorbit deschis despre problemele cu care s-a confruntat dupa separarea de Angelina Jolie, in 2016. Acesta a marturisit ca a avut probleme ciu alcoolul și ca a intrat in programul Alcoolicii Anonimi.…

- Brad Pitt se numara printre starurile internaționale care nu au cont de Instagram. Actorul a explicat care este motivul pentru care nu iși dorește acest lucru. Starul hollywoodian Brad Pitt, in varsta de 55 de ani, a fost intrebat de un reporter de la E!News de ce nu are cont de Instagram, asemenea…

- Sore a postat un mesaj pe contul de socializare, in care le marturisește fanilor, cu ce probleme existențiale se confrunta și daca este cumva exagerata, gandind anumite situații. "Una dintre intrebarile existentiale pe care mi le pun zilnic este daca toti oamenii over-think (n-am gasit termenul potrivit…

- Facebook a fost picat timp de mai multe ore pe 3 iulie, iar utilizatori din lumea intreaga nu au putut incarca poze sau clipuri video. De ce? Facebook a avut probleme in a incarca fotografiile, clipurile, dar și alte postari ale utilizatorilor. Defecțiunea s-a extins și asupra Instagram și utilizatorii…

- Gica Hagi este alaturi de naționala de fotbal a Romaniei U21 la Euro 2019 din Italia și San Marino. Prezența celui mai bun fotbalist roman din toate timpurile la meciurile tricolorilor mici creaza isterie in randul fanilor romani, care se inghesuie sa-l atinga sau sa faca o fotografie cu el. Unul dintre…

- Problemele par sa nu se mai termine intre Brad Pitt și Angelina Jolie. Actorul a ajuns la capatul rabdarii și i-a dat un ultimatum fostei sale soții. Brad Pitt și-a pierdut rabdarea cu Angelina Jolie, astfel ca a decis sa ia masuri. Deși cei doi s-au separat legal, se pare ca mai sunt inca de rezolvat…

- Cantareata americana Madonna a declarat ca se simte ca si cum ar fi fost "violata" dupa ce a citit un portret jurnalistic ce i-a fost dedicat in cotidianul The New York Times, artista angajandu-se in acelasi timp sa continue lupta pe care o duce impotriva "societatii patriarhale", informeaza AFP joi.…