Stiri pe aceeasi tema

- Actorii Brad Pitt si Leonardo DiCaprio au vorbit pentru The Times despre impactul pe care l-au avut, dupa parerea lor, crimele comise de "familia" Manson, relatate in noul lor film "Once Upon a Time in Hollywood", in regia lui Quentin Tarantino, si scandalui Weinstein, anunța news.ro.Citește…

- Actorii Brad Pitt si Leonardo DiCaprio au vorbit pentru The Times despre impactul pe care l-au avut, dupa parerea lor, crimele comise de "familia" Manson, relatate in noul lor film "Once Upon a Time in Hollywood", in regia lui Quentin Tarantino, si scandalui Weinstein.

- Jennifer Aniston a implinit anul acesta 50 de ani, insa arata la fel de bine ca la 30. Iar acest lucru se datoreaza faptului ca actrița americana pune mare preț pe felul in care arata și se simte. Vedeta de la Hollywood investește o suma importanta in tratamentele de infrumusețare pentru a arata impecabil,…

- Actrița americana Jennifer Aniston acorda mare importanta felului in care arata și cum se simte. Vedeta hollywoodiana ar cheltui 250.000 de euro anula pentru a fi intr-o forma fizica foarte buna. Jennifer Aniston are 50 de ani, dar nu-i arata. Actrița americana are o forma fizica de invidiat și este…

- Filmul Once Upon a Time in Hollywood, regizat de Quentin Tarantino, cu Brad Pitt, Leonardo Di Caprio si Margot Robbie in rolurile principale a avut premiera la Los Angeles, cu doua saptamani mai devreme decat data anunțata inițial.

- Brad Pitt și fosta sa soție, Jennifer Aniston, s-au intalnit in secret la Roma, unde au petrecut un weekend romantic. Iar aceasta intalnire a fost pusa la cale de George Clooney, care este determinat sa ii impace pe cei doi actori. La 14 ani de la divorțul lor, se pare ca George Clooney este hotarat…

- Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Margot Robbie si Quentin Tarantino – este super echipa din “Once Upon a Time in Hollywood”, cel mai asteptat film de la Cannes 2019 devine un candidat serios la Palme d’Or. In strigatele “Viva Tarantino!” vedetele americane, intampinate pe treptele Palais des Festivals…

- Jennifer Aniston a dezvaluit ce i-a spus Angelinei Jolie in momentul in care a cunoscut-o, cu puțin timp inainte ce aceasta din urma sa aiba o aventura cu Brad Pitt. Intalnirea dintre cele doua actrițe a avut loc inainte de filmarea ultimului episod din serialul „Friends”, cand Jennifer a intalnit-o…