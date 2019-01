Brad Pitt și Leonardo DiCaprio, primele imagini din filmul „Once Upon a Time In Hollywood” Brad Pitt și Leonardo DiCaprio joaca pentru prima data impreuna intr-un film, iar acesta este „Once Upon A Time In Hollywood”, in regia lui Quentin Tarantino. De curand au aparut pe internet primele imagini din filmul care reușește sa aduca laolalta nume mari ale cinematografiei. In „Once Upon A Time In Hollywood”, Leonardo DiCaprio interpreteaza rolul unui star de cinema, in timp ce Brad Pitt este un cascador care il dubleaza pe actor in cariera. Aceasta pelicula aduce pe marele ecrane nume importante de la Hollywood precum Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Dakota Fanning, Al Pacino,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

