Stiri pe aceeasi tema

- Mariana de la Exatlon s-a intors zilele trecute din Republica Dominicana. Mama unui baiat adolescent, sportiva traiește cu chirie intr-o garsoniera. Marele ei vis este sa aiba casa ei. Mariana și-ar fi dorit sa caștige premiul cel mare pentru a-și permite sa-și cumpere propria garsoniera, in care sa…

- Magdalena Aldea este una dintre puținele femei pilot din armata romana, ea a fost sfatuita chiar de mama ei sa urmeze un liceu militar la fel ca sora ei mai mare. Astazi, Magda este capitan militar de aviație și pilot gradul I dar și o mama fericita.

- Huawei P20 va fi prezentat in Paris. Inainte ca P20 și P20 Pro sa fie oficiale, P20 Lite e deja la precomanda in Romania și la Digi Mobil, scriu cei de la Playtech.ro. Huawei P20 are multe de indeplinit. Vine dupa Mate 10 Pro, un telefon care a stabilit poziția Huawei destul de bine pe piața. Totodata,…

- La mai bine de un an de la anunțul divorțului dintre Angelina Jolie și Brad Pitt, presa de peste ocean a luat foc, dupa ce a aparut o imagine surprinsa in timpul unei intalniri pasionale intre actor și Jennifer Aniston. Potrivit tabloidul „Star”, fostul cuplu de actori Brad Pitt si Jennifer Aniston…

- Potrivit tabloidul Star, fostul cuplu de actori Brad Pitt si Jennifer Aniston ar fi din nou impreuna datorita intermedierii unui prieten apropiat, George Clooney. Sub titlul "They're back on!" (Din nou impreuna),...

- Dorian Popa are mașina incarcata cu tot felul de lucruri. In cel mai recent vlog al Lizei Sabau, el a aratat tuturor ce-și ține in autoturism. Vloggerița s-a speriat cand a vazut ca artistul avea in torpedo un pistol, așezat pe Biblie. Cantarețul a marturisit ca pistolul este pentru „aparare personala”.…

- Barbatul care l-a vazut ultima data pe Andrei Gheorghe susține ca jurnalistul era extrem de abatut. De asemenea, el a dezvaluit ca fosta soție a omului de radio parea bolnava. Cunoscutul prezentator s-a stins din viața luni, 19 martie. El a fost gasit de un ingrijitor, la 12 ore dupa ce decedase, susțin…

- Israela Vodovoz a fost inmormantata in țara sa natala, Israel. Totul s-a intamplat in mare secret, in prezența copiiilor și rudelor apropiate. Trupul neinsuflețit al femeii de afaceri a fost ridicat miercuri de la IML, pentru a fi transportat in Israel. Ea a fost gasita moarta in baie pe 9 martie, dar…

- Este doliu in lumea muzicii populare! Cristina Fulgusin Mateias a murit s-a stins din viata la varsta de 51 de ani. Indragita artista s-a stins din viața din cauza unei gripe. Familia și apropiații ei nu-și pot reveni din șoc, mai ales ca nimeni nu se aștepta la așa ceva. Potrivit rudelor, cantareața…

- Filosoful Mihai Sora a povestit marti, la redeschiderea Cafenelei critice, cu discretie, despre cateva momente din viata sa, personala si profesionala, amintind de perioada studentiei, anii petrecuti la Paris si prietenia cu dramaturgul Eugen Ionesco, dar si despre ambitiosul sau proiect editorial "Biblioteca…

- Israela Vodovoz a fost gasita moarta, in locuința sa, vineri (9 martie). Celebra femeie de afaceri s-a stins din viața la 70 de ani. Puțini știu care era viața ei inainte sa se casatoreasca cu Liviu Arteni. Ea a ajuns in atenția presei dupa nunta din 2008, cand a șocat pe toata lumea dupa ce […] The…

- O chelnerița din Texas a fost rasplatita cu o bursa de studiu la universitate, dupa ce a fost fotografiata in timp ce ii porționa cina unui barbat de 78 de ani, care nu a putut sa faca asta singur. Evoni Williams, in varsta de 18 ani, este chelnerița la un local din orașanul texan La […] The post Gestul…

- Pitt si Aniston au fost unul dintre cele mai iubite cupluri de la Hollywood. S-au casatorit in 2000 si au facut o nunta romantica, departe de ochii presei, in Malibu. In 2005, Brad s-a indragostit de Angelina Jolie in timpul filmarilor peliculei “Mr. and Mrs. Smith” si a parasit-o pe Jennifer. Fanii…

- Ileana Ciuculete s-a stins in urma cu un an, iar familia regretatei artiste se pregatește de parastas, ocazie cu care Cornel Galeș va imparți haine pentru soția sa. Slujba de pomenire va avea loc la Biserica Costeasca, din Chitila. La parastas, au fost invitați foarte mulți apropiați ai regretatei cantarețe,…

- Prima soție a lui Laurențiu Reghecampf a fost Mariana Pfeiffer. Cei doi au fost casatoriți timp de 14 ani. Au avut o fiica, Ana-Lisa, care a murit la un an și patru luni de la naștere din cauza unor probleme cardiace. Ulterior, a venit pe lume Luca, al doilea lor copil. Mariana Pfeiffer, cea care […]…

- Avionul companiei Saratov Airlines s-a prabușit langa Aeroportul Domodedevo. 71 de oameni și-au pierdut viața. Una dintre cutiile negre a fost recuperate de anchetatori. A aparut inregistrarea cu ultimele cuvinte spuse de pilotul avionului prabușit la Moscova. Tragedia a avut loc la șase minute de la…

- Ziua Internaționala a Femeii, cunoscuta ca Ziua Femeii, este sarbatorita anual pe data de 8 martie, in semn de respect pentru realizarile sociale, politicile și condițiile economice ale femeilor, dar și pentru a marca discriminarea și violența care iși fac inca simțita prezența in lume.

- Cele mai frumoase și importante ființe de pe pamant sunt sarbatorite in fiecare an de 8 MARTIE. Mame, soții, iubite, surori, colege, profesoare sau soacre, pentru toate doamnele minunate din viața noastra, in acesta zi speciala, avem un gand frumos de transmis. Citeste si Mesaje de 8 MARTIE…

- Mesaje 8 Martie 2018. Pe 8 Martie se sarbatoreste Ziua Internationala a Femeii (denumita generic Ziua femeii). In aceasta zi se comemoreaza atat realizarile sociale, politice si conditiile economice ale femeilor, cat si discriminarea si violenta care isi fac inca simtita prezenta in multe parti ale…

- Ziua Internaționala a Femeii, cunoscuta ca Ziua Femeii, este sarbatorita anual pe data de 8 martie pentru a comemora atat realizarile sociale, politicile și condițiile economice ale femeilor, cat și discriminarea și violența care iși fac inca simțita prezența in lume.

- Maria Iordanescu este foarte mandra de tatal ei, pe care il considera un model demn de urmat in viața. Fiica fostului selecționer al echipei naționale a precizat ca niciun barbat care va aparea in viața ei nu se va putea compara cu parintele ei. „M-am indragostit de foarte mica. Prima iubire a oricarei…

- Vestea trista potrivit careia Ionela Prodan a murit i-a șocat pe milioane de oameni. La cateva ore dupa ce informația falsa a circulat pe internet, Anamaria Prodan a facut declarații acide in legatura cu acest subiect delicat pentru orice copil care iși iubește mama. Va reamintim ca la inceputul acestui…

- A ajutat mulți oameni sa traiasca, dar acum a venit randul lui sa fie ajutat. Medicul Vali Dinga se lupta cu o boala grea și are nevoie de sprijin. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va face cunoscut cazul sau, care a devenit viral pe rețelele de socializare, sub deviza: “Viața pentru un doctor ca…

- 8 MARTIE. Mesaje de 8 Martie 2018. Ziua Femeii – Mesaje, urari, SMS-uri si FELICITARI pentru femeile din viata voastra de ziua mamei si de ziua femeii • Mesaje de 8 martie 2018. Iata cele mai frumoase mesaje, urari, felicitari si sms-uri!

- Celia, colega de scena a lui Karym, cu care, in 2017, a lansat melodia “La doua capete”, i-a transmis un mesaj de incurajare artistului, dupa ca tatal acestuia sufera de aceași boala care a rapus-o pe Denisa Raducu. “Capul sus, Karym! Viața ne invața sa depașim toate incercarile ei, important e sa ramanem…

- Ion Iliescu și-a sarbatorit sambata, 3 martie, ziua de naștere. Fostul președinte al Romaniei a implinit 88 de ani. In 2003, a acordat un interviu și toata lumea a aflat ce avere are fostul președinte al Romaniei. „Cel mai constant si profund suport, in toata viata mea, a fost si este sotia. Alaturi…

- Ion Iliescu iși sarbatorește sambata, 3 martie, ziua de naștere. Fostul președinte al Romaniei implinește 88 de ani. Președintele de onoare al PSD s-a nascut in municipiul Oltenia, județul Calarași. Iliescu a disparut in ultima perioada din lumina reflectoarelor, din cauza unei probleme la picior. …

- Maria și Ana Cardoș sunt mama și fiica, pasionate de moda și de croitorie. Acest lucru le-a ținut mereu aproape, la inceput pe fiica de mama, pe cand era de-o șchioapa și o ajuta prin atelier, și mai apoi pe mama de fiica, printr-o adevarata aventura a modei, la Paris. Maria și Ana au povestit […] The…

- Cantareata americana Joan Baez a acordat recent un interviu jurnalistilor de la AFP, la Paris, in care a vorbit despre activism, Bob Dylan, cariera, vocea, noul album si turneul ei de adio. Renumita artista nu a evitat nici trecutul ei, nici prezentul, dezvaluind ca locuieste in mijlocul unei paduri…

- Anul trecut, pe 16 noiembrie, Andreea Banica a devenit mamica pentru a doua oara, dupa ce a adus pe lume un baietel sanatos tun. Viata ei s-a schimbat complet de atunci, iar vedeta traieste cea mai frumoasa perioada. Cantareața ia in calcul sa mai faca un copil, dar la momentul potrivit. Pana atunci,…

- Fosta judecatoare Geanina Terceanu a banuit ca va ajunge dupa gratii, așa ca și-a luat toate masurile de precauție sa sufere cat mai puțin la inchisoare. Magistratul care a avut pe mana destinele lui Cristi Borcea și ale fraților Victor și Giovani Becali s-a asigurat ca pedeapsa pe care o executa pentru…

- Scandal la a Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iasi. Totul a pornit dupa ce o studenta la Psihologie și-a facut curaj sa vorbeasca deschis despre ceea ce i-a facut un profesor la care nu reușea sa promoveze examenul. Studenta i-a trims un e-mail barbatului, in care și-a aratat disponibilitatea…

- Constantin Brancusi pleaca pe 1 septembrie 1926 la New York pentru o expozitie personala. In urma sa, la Paris, lasa o relatie secreta. Turneul american aduce consacrarea sculptorului la nivel mondial, in timp ce Brancusi intretine o corespondenta asidua cu persoana misterioasa numita in scrisori Tonton.…

- Indragitul violonist de jazz din Franța, Didier Lockwood, s-a stins din viața duminica, in Paris, din cauza unor probleme cardiace. Muzicianul avea doar 62 de ani. "Sotia sa, cele trei fiice, familia, agentul, colaboratorii si casa sa de discuri anunta cu durere brutala disparitie a…

- La nici o zi de la desparțirea dintre Jennifer Aniston și Justin Theroux, internetul deja o cupleaza din nou pe actrița cu fosta mare iubire, Brad Pitt. Nebunia totala inceputa de fani pe Twitter e atat de amuzanta incat ar putea avea și un sambure de adevar in ea. Jeniffer Aniston și Brad Pitt au divorțat...…

- Un barbat baut a injunghiat sase persoane, fara ca viata acestora sa fie in pericol, marti seara in plina strada la Paris, inainte de a fi arestat, a anuntat miercuri o sursa din cadrul politiei, relateaza AFP. Incidentul a avut loc in jurul orei 23:00 (22:00 GMT) intr-un cartier din nordul capitalei…

- Un barbat baut a injunghiat sase persoane, fara ca viata acestora sa fie in pericol, marti seara in plina strada la Paris, inainte de a fi arestat, a anuntat miercuri o sursa din cadrul politiei, relateaza AFP. Incidentul a avut loc in jurul orei 23:00 (22:00 GMT) intr-un cartier din nordul…

- Bianca Brad s-a casatorit și a divorțat in secret.Vedeta a dezvaluit lucruri pe care nimeni nu le-a știut pana acum despre viața ei personala. Bianca Brad a trecut prin momente dureroase, despre care a refuzat sa vorbeasca pana acum. Mai mult, Bianca Brad este schimbata total, dupa ce a slabit 20 de…

- E treaba serioasa intre Mihaela Radulescu si Felix Baumgartner, scrie click.ro. Cei doi locuiesc de ceva timp impreuna si se pare ca si planurile lor de viitor coincid. Recent, sportivul a descris una dintre fotografiile iubitei sale spunand despre Mihaela Radulescu ca este sotia lui, iar ea si-a…

- Iulia Zgripcea si Andrei Barbulescu, parteneri de prezentare a emisiunii „E vremea ta”, de la TVR 2 si-au unit destinele in acest weekend. Ceremonia a fost una discreta, alaturi de familie si de prieteni, iar proaspatul cuplu a si revenit la serviciu. Frumoasa prezentatoare care aduce zilnic informatiile…

- Istoricul Neagu Djuvara s a stins astazi din viata. Acesta avea 101 ani. Neagu Djuvara s a nascut la Bucuresti intr o familie aristocrata de origine aromana, asezata in tarile romane la sfarsitul secolului al XVIII lea, care a dat multi oameni politici, diplomati si universitari de prestigiu, conform…

- Ar putea sa fie una dintre bombele inceputului de an! Este vorba de fiul Nicoletei Guta, care s-ar fi casatorit! Nu a spus-o nimeni, insa pe Gabriel l-a dat de gol inelul de pe deget, care a aparut de cateva zile.A

- Andreea Banut, cu numele de scena Andreea Boyer, a terminat un film de lung metraj la Hollywood, intitulat “Julia 17”, care este un real succes. Superba bruneta a dezvaluit, in exclusivitate pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , cum este viata printre staruri, precum si "reteta" secreta care…

- Lucky Marinescu a murit la varsta de 83 de ani. A facut furori in anii ’60-’70, cand a devenit una dintre cele mai cunoscute cantarețe din Romania. Ba mai mult, a plecat in turnee in strainatate și a facut furori la Paris, unde a impresionat cu piese precum „Ploaia și noi” sau „Țarancuța”. In acea ...

- Cantaretul portorican Ricky Martin (46 de ani) a anuntat ca s-a casatorit in secret cu partenerul sau de viata, artistul siriano-suedez Jwan Yosef (33 de ani), alaturi de care are doi copii.

- Craciunul e sarbatoarea de suflet, care cere oamenilor sa fie toleranți cu semenii lor, sa fie mai buni cu cei neajutorați și sa faca lucruri frumoase. In aceasta zi, nu știu de ce, dar vrei sa faci bine aproapelui tau, sa fii mai bun. Poate ca e greșit stereotipul ca trebuie sa ajuți pe cineva doar…