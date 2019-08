Stiri pe aceeasi tema

- Brad Pitt (55 ani) s-a plimbat, marți, pe canalele din Veneția, Italia, cu o bruneta misterioasa, intr-o barca-taxi cu motor. Zambind și glumind, cei doi și-au petrecut intreagul drum discutand, in timp ce se uitau lung unul la celalalt. Paparazzi au surprins momentele de tandrețe dintre cei doi. Brad…

- Primul trailer al serialului "The New Pope", continuarea producției "The Young Pope", al regizorului Paolo Sorrentino, va fi prezentat la sfarșitul acestei saptamani la Festivalul de Film de la Veneția. In...

- Jude Law, in costum alb de baie si inconjurat de femei, face senzatie pe o plaja, in timp ce John Malkovich este aclamat la Vatican: aceste imagini pot fi vazute in primul trailer al serialului "The New Pope" - continuare a serialului "The Young Pope" -, pe care regizorul Paolo Sorrentino il va prezenta…

- Trailerul filmului „The Laundromat”, bazat pe cazul Panama Papers si regizat de Steven Soderbergh, a fost lansat miercuri, scrie news.ro.Comedia neagra produsa de Netflix, cu Meryl Streep, Gary Oldman, Antonio Banderas, David Schwimmer si Sharon Stone in distributie, va avea premiera mondiala…

- Un barbat din Oxford, Marea Britanie, seamana atat de mult cu Brad Pitt incat este deseori confundat cu celebrul actor de la Hollywood. Nathan Meads, in varsta de 33 de ani, spune ca prietenii il tachineaza deoarece este imaginea in oglinda a lui Pitt. Mai mult, acesta susține ca este confundat pe strada…

- Robert De Niro, Brad Pitt, Kristen Stewart, Scarlett Johansson, Catherine Deneuve, Liv Tyler, Penelope Cruz, Robert Pattinson, Jude Law, Gary Oldman, Lily Rose Deep... O ploaie de stele este asteptata la...

- Starul hollywoodian Brad Pitt a vorbit despre cariera sa in domeniul cinematografiei intr-un interviu pe care l-a acordat pentru revista GQ Australia. Brad Pitt a marturisit ca in ultima vreme se simte mai bine in spatele camerelor de filmat. „Sunt in spatele camerei, in partea de producție, și imi…

- Brad Pitt i-a dat soției sale un ultimatum. Acesta a amenințat-o c-o va pedepsi daca nu semneaza o data actele de divorț. Potrivit unor surse din apropierea celor doi actori, citați de ziarul The Sun, Jolie nu a semnat inca nicio hartie care sa puna punct definitiv mariajului lor. Starul, in varsta…