- Brad Pitt și fosta sa soție, Jennifer Aniston, s-au intalnit in secret la Roma, unde au petrecut un weekend romantic. Iar aceasta intalnire a fost pusa la cale de George Clooney, care este determinat sa ii impace pe cei doi actori. La 14 ani de la divorțul lor, se pare ca George Clooney este hotarat…

- Starul hollywoodian Brad Pitt a vorbit despre cariera sa in domeniul cinematografiei intr-un interviu pe care l-a acordat pentru revista GQ Australia. Brad Pitt a marturisit ca in ultima vreme se simte mai bine in spatele camerelor de filmat. „Sunt in spatele camerei, in partea de producție, și imi…

- Divorțul de Brad Pitt a fost unul dintre cele mai grele momente pentru Jennifer Aniston. Extrem de afectata, la vremea respectiva, de desparțirea care a șocat lumea, actrița a fost și mai afectata de vestea ca Angelina Jolie era insarcinata.

- Brad Pitt si Jennifer Aniston au format unul dintre cele mai cunoscute cupluri de la Hollywood si, desi s-au despartit acum 14 ani, multa lume se intreaba inca de ce cei doi nu au avut niciodata copii. Daca vreme indelungata s-a vehiculat ca motivul ar fi fost Jennifer, iata ca lucrurile au stat altfel…

- Leonardo DiCaprio a venit la Festivalul de Film de la Cannes cu mai multe treburi. Dupa ce a lansat ”Once Upon a Time in Hollywood”, cel mai nou film in care joaca alaturi de Brad Pitt și Margot Robbie, Leo a prezentat in selecția oficiala și documentarul ”Ice on Fire” pe care l-a produs și pentru care...…

- Jennifer Aniston a dezvaluit ce i-a spus Angelinei Jolie in momentul in care a cunoscut-o, cu puțin timp inainte ce aceasta din urma sa aiba o aventura cu Brad Pitt. Intalnirea dintre cele doua actrițe a avut loc inainte de filmarea ultimului episod din serialul „Friends”, cand Jennifer a intalnit-o…

- Incredibil dar adevarat! Brad Pitt a facut un gest senzațional de ziua de naștere a lui Jennifer Aniston. Chiar daca a divorțat de fosta sa partenera de viața in 2005, actorul i-ar fi facut acesteia un cadou de 79 de milioane de dolari.