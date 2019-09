Stiri pe aceeasi tema

- Maddox, fiul cel mare al actorilor Angelina Jolie și Brad Pitt, a avut o reacție neașteptata in momentul in care a fost intrebat de tatal sau. Maddox, in varsta de 18 ani, s-a mutat de curand in Corea de Sud, pentru a-și face studiile universitare. Insa nici acolo nu a scapat de paparazzi. Fiul cel…

- Angelina Jolie, alatuyri de trei dintre copiii ei Brad Pitt, in varsta de 55 de ani, si Angelina Jolie, 44 de ani, s-au casatorit in 2014 si au intentat divort in 2016, dupa o relatie care a inceput in 2004. In anul 2016, Angelina Jolie și Brad Pitt au decis sa divorțeze și sa imparta custodia celor…

- Starul hollywoodian Bard Pitt a facut marturisiri intr-un interviu pentru The New York Times. Brad Pitt a vorbit deschis despre problemele cu care s-a confruntat dupa separarea de Angelina Jolie, in 2016. Acesta a marturisit ca a avut probleme ciu alcoolul și ca a intrat in programul Alcoolicii Anonimi.…

- Angelina Jolie a vorbit, in cadrul unui interviu, despre momentele dificile prin care a trecut dupa desparțirea de Brad Pitt. Vedeta de la Hollywood a marturisit ca nu i-a fost „ușor”. „Sunt un om ca oricare altul și, in mod special in acești ultimi ani, nu a fost ușor și nu m-am simțit foarte puternica”,…

- Celebra vedeta hollywoodiana Angelina Jolie s-a destainuit in cadrul unui interviu pentru E! News. Binecunoscuta actrița a marturisit ca ultimii ani nu au fost deloc ușori pentru ea. "Sunt un om ca oricare altul și, in mod special in acești ultimi ani, nu a fost ușor și nu m-am simțit foarte puternica.…

- Relațiile dintre starul hollywoodian Brad Pitt și fiul sau cel mare, Maddox, sunt foarte reci. Maddox este foarte apropiat de mama sa, celebra actrița Angelina Jolie. O sursa a declarat pentru publicația Us Weekly ca adolescentul in varsta de 18 ani, pe care Angelina Jolie l-a adoptat din Cambodgia…

- Brad Pitt se numara printre starurile internaționale care nu au cont de Instagram. Actorul a explicat care este motivul pentru care nu iși dorește acest lucru. Starul hollywoodian Brad Pitt, in varsta de 55 de ani, a fost intrebat de un reporter de la E!News de ce nu are cont de Instagram, asemenea…

- Starul hollywoodian Brad Pitt a vorbit despre cariera sa in domeniul cinematografiei intr-un interviu pe care l-a acordat pentru revista GQ Australia. Brad Pitt a marturisit ca in ultima vreme se simte mai bine in spatele camerelor de filmat. „Sunt in spatele camerei, in partea de producție, și imi…