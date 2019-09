Brad Pitt, aclamat la premiera din Los Angeles a filmului 'Ad Astra'

Stiri pe aceeasi tema

- Renee Zellweger a izbucnit in lacrimi in fața unei audiențe nerabdatoare sa vada noul ei film despre Judy Garland pentru care a primit recenzii foarte bune. Actrița a aparut pe scena in momentul culminant al premierei filmului la Festivalul de Film de la Toronto și a inceput sa glumeasca spunand mulțimii…

- Inainte de a incepe filmarile la ”Ad astra”, regizorul James Gray a fost impresionat de un motto citit pe un perete: ”Istoria si mitul incep in microcosmosul personal”. Aceasta maxima, cum a povestit regizorul la prezentarea peliculei la Festivalul de Film de la Venetia, reprezinta spiritul acestui…

- “Colectiv” e rana inca deschisa a societații romanești. Premiera documentarului despre tragedia care a marcat, in 2015, societatea romaneasca a avut loc ieri, la Festivalul de Film de la Veneția. Echipa de filmare a urmarit derularea evenimentelor, familiile care au suferit dupa accident, dar și investigațiile…

- Cineastul Roman Polanski a absentat vineri, asa cum era de asteptat, de la premiera filmului sau inclus in competitia Festivalului de la Venetia din cauza existentei unui mandat de arestare pe numele sau emis de SUA.

- Brad Pitt, unul dintre actorii cei mai doriti si mai bine cotati de la Hollywood, a impartit autografe si a fost intampinat cu ovatii joi seara pe covorul rosu la Festivalul de Film de la Venetia, unde a prezentat odiseea spatiala "Ad Astra", relateaza EFE. Brad Pitt, transformat intr-un astronaut melancolic…

- Actorul american Brad Pitt a fost primit cu strigate de bucurie de fanii sai mexicani, la prezentarea noului film al lui Quentin Tarantino 'Once upon a time... in Hollywood' in Ciudad de Mexico, relateaza marti EFE. Dupa ce a vizitat alte tari precum Rusia sau Italia pentru a…

