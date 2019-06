Stiri pe aceeasi tema

- Roger Federer (3 ATP) și Rafael Nadal (2 ATP) se infrunta vineri in semifinalele de la Roland Garros. Pe cealalta jumatate de tablou, liderul Novak Djokovic se intalnește cu austriacul Dominic Thiem (4 ATP). Toate informațiile despre semifinalele de la Roland Garros sunt pe GSP.ro. Partidele sunt transmise…

- Reguli stricte pentru pelerinii care vor participa la liturghia pe care Papa Francisc o va oficia, in 2 iunie, pe Campia Libertații din Blaj. Potrivit organizatorilor, accesul se va face doar pe baza invitațiilor, dupa un control de securitate, potrivit mediafax.Potrivit organizatorilor, la…

- Acest lucru nu este adevarat, scrie publicatia The Independent, pentru ca, din fericire, radiatia nu este suficient de puternica pentru a putea afecta sistemul de navigatie. Totusi, daca nu setezi aparatele pe Modul Avion in timpul zborului, pilotii pot avea neplaceri. Iata despre ce este vorba de fapt.…

- Raportul procurorului special Robert Mueller despre ancheta sa privind rolul Rusiei în alegerile prezidențiale americane din 2016 a furnizat detalii ample despre eforturile președintelui Donald Trump de a împiedica demersul, oferind democraților muniție din plin împotriva republicanilor,…

- Managementul Facilitatilor reprezinta un domeniu creat peste hotare inca din anii 1970 si introdus pe piata din Romania in urma cu 15 ani. In comparatie cu alte tipuri de instrumente necesare dezvoltarii si mentinerii in top in afaceri, acesta este un...

- Filmul politist ''Once Upon a Time in Hollywood'', in regia lui Quentin Tarantino, cu Brad Pitt si Leonardo DiCaprio in rolurile principale, ar urma sa aiba premiera la Festivalul de Film de la Cannes in acest an, informeaza publicatia britanica The Independent potrivit Agerpres. Un alt faimos…

- Incep inscrierile pentru Competiția Locala TIFF 2019. Destinat descoperirii și susținerii talentele locale, concursul se adreseaza exclusiv realizatorilor de film originari sau care locuiesc, lucreaza sau studiaza in orice localitate din județul Cluj.

- Camera de Comerț Italiana pentru Romania, Camera de Comerț Italiana pentru Vietnam și Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza un eveniment complex destinat dezvoltarii ecosistemului de afaceri pentru susținerea antreprenoriatului romanesc și gasirii de soluții pentru rezolvarea…