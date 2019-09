Brad Pitt a ajuns la dezalcoolizare dupa divortul de Angelina Jolie

Stiri pe aceeasi tema

- Starul hollywoodian Bard Pitt a facut marturisiri intr-un interviu pentru The New York Times. Brad Pitt a vorbit deschis despre problemele cu care s-a confruntat dupa separarea de Angelina Jolie, in 2016. Acesta a marturisit ca a avut probleme ciu alcoolul și ca a intrat in programul Alcoolicii Anonimi.…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a criticat lunii in termeni duri rectificarea bugetara, despre care a spus ca este dovada unui buget construit nerealist și i-a dat Vioricai Dancila un ultimatum pana pe 20 august, data la care sa prezinte ”un nou program de guvernare,

- Presa inregimentata are atitudine multa, informație puțina și anchete mai deloc. Nu sapa deloc in spatele „decorului”. Jurnaliștii din Romania scriu azi despre instituții publice macinate de compromisuri bolnavicioase, incompetența la vedere și ascunsa, ilegalitați criminale, neglijențe grave. Scriu…

- Comunicat de presa Va informam ca, din cauza unei avarii la conducta de aducțiune apa Dragomirești Nord – Bazine Priseaca, ce alimenteaza sistemul Targoviște și comunele suburbane, in data de 14.06.2019, incepand cu ora 10:00, pana la remedierea situației, se va reduce presiunea apei in rețeaua de distribuție…

- Avand in vedere temperaturile ridicate din ultima perioada și creșterea deosebita a consumului de apa potabila, Compania Regionala de Apa face apel la populația Municipiului Bacau sa utilizeze apa potabila doar in scop menajer și pentru necesitațile igienico-sanitare. Se interzice utilizarea acesteia…

- Proiectul elaborat de Autoritatea Electorala Permanenta, ce va fi dezbatut in Comisia parlamentara speciala pentru legile electorale, propune abrogarea Legii 370 privind alegerea presedintelui si inlocuirea acesteia cu un nou act normativ, care sa preia votul anticipat, votul prin corespondenta si simplificarea…

- Dupa un an de la izbucnirea epidemiei de pesta porcina africana (PPA), in Romania, specialistii Comisiei Europene scriu negru pe alb: in ciuda recomandarilor Bruxelles-ului, autoritatile noastre n-au facut nici pe departe tot ce ar fi trebui ca sa combata rapandirea bolii. Asa se face ca pesta s-a extins…

- Dupa ce Curtea Constituționala l-a suspendat temporar din funcția de președinte pe Igor Dodon, iar interimatul sa fie asigurat de Pavel Filip, Dodon vine cu prima reacție. Astfel, dansul susține ca singura opțiune pentru cetațeni este „mobilizarea externa și interna, presiunea și rezistența dura la…