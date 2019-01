Brad impodobit cu globuri si beculete, ultima fitza la cimitirul Eternitatea din Vaslui

Un braduț impodobit „ca la carte” poate fi vazut pe un mormant din Cimitirul „Eternitatea” din Vaslui, acesta avand inclusiv o instalație cu beculețe funcționala. De la baza pomului nu lipsește nici tradiționalul Moș Craciun in care, firește, arde o lumanare. Inventivitatea unora dintre noi nu are limite. O noua dovada in acest sens este un frumos braduț de Craciun, impodobit mai ceva ca intr-o casa de om, pe un mormant din Cimitirul „Eternitatea” din Vaslui. Din acesta nu lipsesc globulețele și beteala și nici instalațiile cu beculețe alimentate de la baterii care lumineaza braduțul.