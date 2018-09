Brad Geddes, David Meerman Scott, Ross Simmonds si Russell McAthy - primii speakeri internationali legendari anuntati la GPeC SUMMIT 12-13 noiembrie

Stiri pe aceeasi tema

- Un summit de succes, in ciuda problemelor de politica interna. Așa rezuma președintele Klaus Iohannis cele doua zile de discuții la nivel inalt in cadrul Inițiativei celor 3 Mari, care au avut loc la București.

- Reuniunea la nivel inalt de la Bucuresti a Initiativei celor Trei Mari, ce se desfasoara luni si marti, urmareste sa acorde sustinere politica statelor participante pentru o lista regionala de proiecte de interconectare in domeniile energiei, transporturilor si digital.

- Dan Ciotoi de la Generic asculta Smiley și Holograf. Asta, deși canta muzica de petrecere, iar piesele lui au facut sute de mii de romani sa dea din buric, pe vremea cand manelele nici nu visau sa apara. Anii ’80 aveau garantat la party-uri melodii din repertoriul Generic sau Azur. Cine nu a ascultat…

- Presedintele PSD Dambovita, senatorul Adrian Tutuianu, este de parere ca mitingul de vineri unde au participat romani veniți din toate colțurile lumii ar trebui asumat de PNL și USR. Ei ar fi de fapt adevarații organizatori

- Inscrierile la Academia de Politie "Alexandru Ioan Cuza" Bucuresti incep, marti, instituția avand disponibile, pentru concursul din acest an, 855 de locuri libere. Admiterea are loc pe baza unui concurs, scrie Mediafax.Astfel, inscrierea candidaților pentru Facultatea de Științe Juridice și…

- Turismul de weekend este preferatul romanilor care nu prea au timp sa calatoreasca. Astfel ca, foarte mulți aleg destinatii autohtone, in principal datorita dorintei de a vizita mai multe locuri si din cauza lipsei de timp, motivul nefiind neaparat financiar, a precizat Traian Badulescu, consultant…

- Conform studiului desfașurat in cadrul proiectului ProfAid, 15% dintre copiii inscriși in școli prezinta risc mediu și sever de a dezvolta tulburari comportamentale. In cazul copiilor diagnosticați cu o tulburare de dezvoltare, cele mai comune diagnostice au fost TSA, sindrom Down, intarziere in dezvoltare,…