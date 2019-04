Valentin Tamas, braconierul din Gurahonț care a impușcat un paznic de vanatoare a disparut imediat dupa ce a fost condamnat la 9 ani de inchisoare de catre Curtea de Apel Timișoara. Polițiștii il cauta de zile intregi și acum cer ajutorul aradenilor. Valentin Tamas a fost dat in urmatire generala. „Polițiștii aradeni solicita sprijinul cetațenilor […] The post Braconierul de la Gurahonț este dat in urmarire generala: polițiștii cer ajutorul aradenilor appeared first on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate .