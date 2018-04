Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii au depistat patru persoane in timp ce transportau pește pentru care nu au putut prezenta documente de proveniența. Au fost gasite și ridicate aproape 200 de kilograme de pește, plasa de tip monofilament, o barca pneumatica, vasle din aluminiu și o pompa. Totodata, a fost indisponibilizat…

- Polițiștii clujeni au depistat, zilele trecute, patru persoane în timp ce transportau pește pentru care nu au putut prezenta documente de proveniența.”La data de 1/2 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului de Ordine Publica, împreuna cu polițiștii Secției 7 Poliție…

- Politistii clujeni au actionat in piata de vechituri din Cluj pentru asigurarea unui climat de ordine si siguranta publica si pentru prevenirea comercializarii de bunuri provenite din infractiuni. Duminica, 1 aprilie, intre orele 08:00-12:00, politistii din cadrul Sectiei 2 Politie – Compartimentul…

- REȚINUT PENTRU INȘELACIUNI PRIN ANUNȚURI FICTIVE PE INTERNET In cursul zilei de duminica, 1 aprilie a.c., politistii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Vrancea au retinut un barbat, in varsta de 22 de ani, banuit de savarsirea infractiunii de inselaciune, prejudiciul creat…

- Politistii din Alba au retinut o tanara ce este banuita de comiterea de inselaciuni. Prin intermediul retelelor de socializare, aceasta ar fi convins zeci de persoane ca poate sa comande diverse bunuri, de pe un site cu produse din afara Comunitații Europene,la preturi avantajoase si fara sa plateasca…

- In ultimele 5 zile, polițiștii din cadrul Serviciului de Ordine Publica, impreuna cu polițiști din cadrul Secției 6 Poliție Rurala Florești, au organizat acțiuni punctuale pentru prevenirea și combaterea delictelor silvice. In cadrul acțiunilor au fost verificate 18 mijloace de transport și legitimate…

- Sambata 24 martie a.c., politistii Serviciului de Investigatii Criminale au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei inchisorii emis de Judecatoria Baia Mare. Acestia au depistat un baimarean de 42 de ani condamnat la executarea unei pedepse de doi ani inchisoare pentru comiterea infractiunilor…

- Polițiștii din Brașov, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale și sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Brașov, au destructurat o grupare infracționala specializata in furturi din autoturisme. Gruparea era formata din trei cetațeni moldoveni și unul ucrainean…

- Politistii din cadrul Serviciului de Ordine Publica s-au sesizat miercuri, din oficiu, cu privire la faptul ca un barbat, de 46 de ani, din comuna Plopșoru, angajat al U.M.C. Peșteana, din comuna Bilteni, ar fi sustras, din incinta unitații, 20...

- Polițiștii rutieri din Gherla au depistat un barbat de 30 de ani conducand un autoturism pe raza localitații Sucutard, deși nu avea permis de conducere. Duminica, 18 martie, in jurul orei 10:50, politistii din cadrul Politiei Municipiului Gherla – Compartimentul Rutier au depistat un barbat de 30 de…

- Polițiștii au efectuat percheziții domiciliare pentru probarea activitații infracționale a unor persoane implicate in fapte de contrabanda. Vineri, 16 martie, polițiștii din cadrul Secției 7 Poliție Rurala Gherla au efectuat percheziții domiciliare pe raza localitaților Sic și Gherla, pentru documentarea…

- Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Hunedoara, Carla Strujan, disparitia minorului a fost anuntata joi dimineata, de catre asistentul maternal. In timpul noptii de miercuri spre joi, Cosmin Alexandru Munteanu, adolescentul de 15 ani, a plecat din curte cu bicicleta…

- Marti, 13 martie, politistii Serviciului de Ordine Publica impreuna cu cei din Borsa au actionat pentru prevenirea si combaterea infractiunilor contra patrimoniului agentilor economici si pentru verificarea legalitatii functionarii prestatorilor de servicii de securitate. De asemenea politistii au avut…

- Duminica, 11 martie, politistii maramureseni au actionat pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice. In Baia Mare, politistii Biroului de Ordine Publica au actionat pentru combaterea cersetoriei, politistii Sectiei 1 Grosi au actionat in zona targului auto din…

- O angajata a Primariei Polovragi a fost jefuita in timp ce se afla la serviciu. Femeia, in varsta de 38 de ani, a anuntat politia la inceputul acestei saptamani ca persoane necunoscute i-au sustras suma de 700 de lei din geanta pe care o avea in biroul in care iși desfașoara activitatea. In urma cercetarilor…

- In urma investigatiilor efectuate, politistii din cadrul Sectiei 7 Politie Rurala Gherla au identificat si retinut, pentru 24 de ore, un barbat banuit de comiterea unei talharii. Din cercetari a reiesit ca, la data de 5 martie, in jurul orei 20, barbatul, in varsta de 47 de ani, din comuna Satulung,…

- Marti, 6 martie, politistii din cadrul Serviciului de Ordine Publica impreuna cu politisti din Baia Sprie au desfasurat activitati la sediile unor societati comerciale pentru a verifica modul de instalare si intretinere a sistemelor de supraveghere video. In urma controlului efectuat la sediul unei…

- La data de 1 martie a.c., in cadrul unor actiuni organizate in sistem integrat, politistii Serviciului de Ordine Publica, ai Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice, cei din cadrul Sectiei 7 Politie Rurala Singeorz-Bai si cu sprijinul Serviciului de Actiuni Speciale au desfasurat activitati…

- Mai multe gospodarii de pe raza comunei Dumbraveni, sat Candești, au fost sparte in cursul saptamanii trecute, de un grup de indivizi certați cu legea. Potrivit unor surse locale, hoții ar fi sustras din gospodariile respective mai multe ustensile de gradinarit, roți de mașina, spaliere…

- Un barbat urmarit internațional de autoritațile judiciare din Ungaria, pentru comiterea infracțiunii de trafic de migranți, a fost depistat de polițiștii din Vaslui. In ziua de 28 februarie a.c., polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Vaslui și polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Negrești…

- Sambata dimineața, politistii din Alba, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Romane, au efectuat 5 perchezitii la persoane banuite de contrabanda cu tigari. Au fost identificate peste 460.000 de tigari susceptibile a proveni din contrabanda. La data de 24 februarie 2018, politistii…

- Politistii din Aiud au documentat activitatea infracționala a unui barbat din judetul Constanta ce este banuit de comiterea unor fapte de inselaciune, prin care a cauzat un prejudiciu de peste 50.000 lei. Acesta ar fi achizitionat miei, de la doua persoane din zona Aiudului, si nu i-a mai platit. A…

- Sambata, 17 februarie, in jurul orei 23:00, politistii din cadrul Secției 7 Poliție Rurala Gherla au depistat un tanar, de 23 de ani, din Fizeșu Gherlii, in timp ce conducea un autovehicul pe DC 23, din localitatea Nasal, comuna Țaga, fiind sub influența alcoolului. In urma testarii cu aparatul etilotest,…

- Polițiștii clujeni au depistat, joi, pe Calea Turzii, un barbat dat în urmarire generala peentru savârșirea infracțiunilor de înșelaciune și furt.”La data de 15 februarie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca - Secția 6 Poliție au observat…

- Politistii din Somcuta Mare, sprijiniti de cei din cadrul Serviciului de Actiuni Speciale si cei din cadrul Grupei Canine, au intervenit marti seara, la un scandal sesizat pe strada Miresului. Politistii din Somcuta Mare, ajunsi primii la fata locului, au fost amenintati si agresati verbal de catre…

- Ieri, 13 februarie 2018, orele 14.00, politistii Serviciului de Ordine Publica si Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice, impreuna cu un specialist din cadrul Garzii Forestiere Județene Alba, au efectuat un control la o societate comerciala din localitatea Bistra, reprezentata de P.H. de…

- Politistii din cadrul Serviciului de Ordine Publica si Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice, impreuna cu un specialist din cadrul Garzii Forestiere Județene Alba, specializati in combaterea delictelor silvice, au confiscat 30,52 de metri cubi de material lemnos, in urma unui control.…

- In perioada 10-11 februarie, polițiștii din cadrul Secției 7 Poliție Rurala Gherla au desfașurat acțiuni preventiv – reactive pe raza de competența, pentru impunerea unui climat de disciplina in randul conducatorilor auto, participanților la traficul rutier, prevenirea infracțiunilor cu violența și…

- Un tanar din Rodna si un barbat din Tiha Birgaului au fost identificati de politisti ca fiind autorii unor furturi comise in incinta unor societati comerciale. Unul a furat mai multe bunuri, iar celalalt bani. Pe numele celor doi, oamenii legii au deschis dosare penale. Potrivit IPJ BN, la data de…

- Un barbat din Ciceu Mihaiesti are probleme cu legea, dupa ce politistii l-au prins desfasurand activitati de paza la negru. De asemenea, in urma unui control derulat pe linie de paza si protectie, la finele saptamanii trecute, la mai multe societati comerciale din comuna Petru Rares, politistii au…

- Miercuri, 31 ianuarie 2018, politisti din cadrul Secției 7 Poliție Rurala Gherla, in baza probatoriului administrat intr-un dosar penal de furt calificat, au prezent instanței de judecata un barbat de 27 ani, din comuna Aschileu, jud. Cluj, pe numele acestuia dispunandu-se arestarea preventiva pe o…

- Polițiștii clujeni au depistat un barbat acuzat de comiterea mai multor sargeri pe raza județului, acesta fiind apoi arestat preventiv.”La data de 31.01.2018, politisti din cadrul Secției 7 Poliție Rurala Gherla, în baza probatoriului administrat într-un dosar penal…

- ARMA NELETALA ȘI MUNIȚIE AFERENTA INDISPONIBILIZATE DE POLIȚIȘTI In cursul zilei de 30 ianuarie a.c., polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Gugești au indisponibilizat o arma neletala și muniția aferenta La data de 30 ianuarie a.c., polițiștii Secției 2 Poliție…

- Doi barbati din judetul Dambovita sunt cercetati pentru comiterea mai multor furturi de combustibil din rezervoarele unor camioane aflate in parcari ale autostrazii A 1. Acestia au fost depistati, in flagrant delict, in timp ce sustrageau motorina din rezervorul unui camion parcat. Unul dintre ei a…

- IPJ Alba a organizat o actiune cu efective marite in municipiul Aiud si pe raza de competenta a Sectiei de Politie Rurala Aiud. Au fost constatate 7 infracțiuni si au fost aplicate 76 de amenzi, in valoare de peste 28.000 de lei. La data de 25 ianuarie 2018, Inspectoratul de Politie Judetean Alba,…

- Politistii au verificat 10 mijloace de transport, iar pentru neregulile constatate au aplicat 2 sancțiuni contravenționale, în valoare de 5.000 lei. De asemenea, a fost confiscata cantitatea de 3,10 mc lemn de foc, în valoare de 465 lei. La data de 24.01.2017, lucratorii…

- Polițiștii din Calarași au reținut 9 persoane și au ridicat 160 de kilograme de tutun marunțit, in urma a 18 percheziții efectuate ieri, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Romane, in județul Calarași și in municipiul București. La data de 22 ianuarie a.c., polițiștii Inspectoratului…

- Trei persoane, cu varste cuprinse intre 29 și 42 de ani, pe numele carora au fost emise mandate de executare a pedepsei inchisorii au fost depistate de polițiști. Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale și cei ai Secției de Poliție Rurala Bascov, impreuna cu luptatori din cadrul…

- O patrula de politie din cadrul Sectiei 1 Rurala a depistat, la data de 10 ianuarie a.c., in jurul orei 19:00, in extravilanul comunei Branistea, in zona barajului de protectie a baltii Lozova, doi barbati de 18 si 21 ani care, folosind o plasa de tip monofilament, au pescuit cantitatea de 58 kg. peste.…

- Politistii au ridicat aproximativ 800 de jucarii, contrafacute, in valoare de 83.000 de lei, dintr-un container in Portul Constanta Sud Agigea. La data de 12 ianuarie a.c., politistii Serviciului de Politie Transporturi Maritime, impreuna cu lucratori din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanta…

- Ieri, 11 ianuarie 2017, politistii Sectiei 5 Politie Rurala Jidvei au luat masura retinerii fata de 3 tineri de 21, 22 si 27 de ani, doi din Panade, judetul Alba si unul din municipiul Sibiu, banuiti de comiterea a 3 infracțiuni de furt calificat precum si fata de o femeie de 37 de ani, din municipiul…

- Politistii din cadrul Secției 7 Poliție Rurala Gherla au fost sesizați ieri, in jurul orei 18:40, cu privire la producerea unui accident rutier cu pagube materiale, pe DJ 109 A, pe raza localitații Babuțiu.