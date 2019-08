Stiri pe aceeasi tema

- Un carambol cu patru autovehicule a avut loc in aceasta dimineața, in jurul orei 10:10, la iesirea din orașul Zalau spre Hereclean, in județul Salaj. In accident au fost implicate un autoturism marca Opel, o duba de transport marfa, o camioneta și un TIR, iar din cele opt persoane implicate, doar trei…

- Polițiști de investigații criminale de la IPJ Buzau au depistat in municipiul Buzau un barbat de 36 de ani, urmarit internațional de autoritațile judiciare din Austria, in baza unui mandat european de arestare pentru comiterea mai multor infractiuni de furt. Barbatul a fost prezentat la Parchetul de…

- Inspectoratul de Politie al Judetului (IPJ) Neamt are in lucru 13 dosare cu minori care au disparut, cel mai vechi fiind din anul 2008, a declarat luni, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al institutiei, agentul sef adjunct Georgiana Mosu. Potrivit sursei citate, este vorba de 5 fete si 8 baieti.…

- Un cadavru invelit intr-o patura și legat cu banda adeziva a fost gasit intr-o gramada de moloz in timp ce aceasta era descarcata de un barbat in Ilfov. Poliția a demarat o ancheta, iar un procuror a fost chemat la fața locului, se arata intr-un comunicat citat de MEDIAFAX.In cursul zilei…

- Inspectoratul de Poliție al Județului Gorj a dechis o ancheta la Aparegio pentru comiterea infracțiunii de amenințare. Sesizarea a fost depusa de Ion Iliescu, un angajat al operatorului de apa și canal din județul Gorj care susține ca ar fi primit amenințari de la o angajata a societații . Ion Iliescu…

- De negasit pentru Poliție, insa prezent pe Facebook! Tamaș Valentin, zis „Ludu”, din Gurahonț, urmarit general dupa ce a fost condamnat la opt ani de inchisoare cu executare pentru ca a impușcat un padurar, este bine merci in ciuda masivelor desfașurari de forțe pentru gasirea lui. Și deducem asta…

- In urma cu doua zile, pe raza judetului Valcea au actionat politisti romani de investigatii criminale alaturi de un analist EUROPOL, in cooperare cu politisti si jandarmi francezi. Misiunea comuna era de a gasi un grup infractional organizat banuit de talharie, furt calificat si tainuire in Franta.