Stiri pe aceeasi tema

- Un padurar in varsta de 57 de ani din Satu Mare a murit sfasiat de un mistret pe care a incercat sa il impuste illegal. Animalul ranit l-a atacat pe barbat si i-a provocat leziuni care au dus la deces.

- Descoperire șocanta in Suceava, marți seara, 6 noiembrie. Un politist a fost gasit spanzurat in casa parinteasca chiar de mama sa. Cei care il cunosc sunt in stare de șoc, mai ales ca acesta nu a lasat niciun bilet de adio și nimeni nu ințelege de ce și-a pus capat zilelor. Barbatul era divorțat și avea…

- Peste 50 de morminte dintr-un cimitir din Satu Mare au fost vandalizate, mai multe pietre funerare fiind lovite, sparte si vopsite. Politia a intocmit... The post Caz bizar in vestul țarii: Zeci de morminte dintr-un cimitir au fost vandalizate appeared first on Renasterea banateana .

- Polițiștii locali din Satu Mare au prins joi un hoț care tocmai furase doua portmonee dintr-o instituție publica. Zoltan K., 53 de ani, este un cunoscut recidivist, doar luna trecuta fiind prins la furat de doua ori. Cazul a fost preluat de Poliția municipiului Satu Mare.

- Doi barbati au fost gasiti morti, marti seara, intr-un apartament din orasul Satu Mare, iar anchetatorii cred ca au fost ucisi, astfel ca au loc razii pentru identificarea suspectilor. Victimele sunt un barbat de 74 de ani si fiul acestuia, de 36 de ani, care au fost gasiti decedati de catre o ruda.

- Patru noi obiective de investitii, finantate prin Programul National de Dezvoltare Locala (PNDL), au fost receptionate, in aceasta saptamana, in judetele Satu Mare si Maramures. Astfel, prin PNDL - etapa I, au fost modernizate strazile Motilor (tronson str. Ion Creanga- str. Turului) si DC 11 - str.…