Braconier condamnat sa se uite la Bambi in inchisoare

Stiri pe aceeasi tema

- Un braconier din Missouri va fi obligat sa se uite filmul animat "Bambi" cel putin o data pe luna, in timp ce executa o pedeapsa cu inchisoarea de peste un an, pentru rolul sau in uciderea catorva sute de cerbi, informeaza DPA.

- S112 ani si jumatate de inchisoare este pedeapsa record administrata de o instanta superiora din Spania unui roman dupa ce acesta si-a violat cele doua fiice si le-a lasat insarcinate. Decizia luata de Curtea Superioara din Castilla y Leon este definitiva.

- Tragedia din Alpi s-a produs in ianuarie 2016, intr-o statiune de schi, din Isere, unde o avalansa i-a ucis pe cei doi adolescenti si pe un adult de origine ucraineana. Gasit vinovat de "omucidere involuntara", profesorul de schi a fost condamnat la 2 ani de inchisoare, intre care unul cu…

- Ambasadorul Emiratelor Unite Arabe la Londra, Sulaiman Almazroui, a declarat vineri ca tara sa analizeaza o cerere de gratiere formulata de familia lui Matthew Hedges, condamnat miercuri la inchisoare pe viata la Abou Dhabi, pentru spionaj, informeaza AFP si dpa. "Familia lui Hedges a…

- Mai exact 5160 de ani, este sentinta unui tribunal din Guatemala pentru un fost militar acuzat de masacrarea a 171 de persoane, considerata printre cele mai grave atrocitati comise in timpul celor 36 de ani de razboi civil din aceasta tara. Masacrul a avut loc in timpul regimului fostului dictator…

- Considerat cel mai subtire telefon din lume, KY-01L este un produs de nisa, creat pentru a servi ca rezerva usor de tinut in buzunar in situatia in care utilizatorul nu se poate baza pe smartphone-ul principal. Cu profilul unei carti de vizita, terminalul produs de compania japoneza Kyocera are o grosime…

- Dan Manu, președintele Consiliului Județean Argeș, s-a aratat nemulțumit de faptul ca organizația PSD din județul sau și-a manifestat susținerea pentru Liviu Dragnea, și le-a amintit colegilor sai ca șeful social-democraților ar putea fugi in Brazilia, daca va fi condamnat la inchisoare. Razboiul din…

- 8 octombrie este termenul stabilit de ICCJ in care se judeca apelul in dosarul lui Liviu Dragnea. Zilele trecute, completul de trei judecatori de la ICCJ a motivat decizia prin care l-a condamnat pe Dragnea la inchisoare. Presedintele PSD Liviu Dragnea a fost condamnat in 21 iunie la trei ani si sase…